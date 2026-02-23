Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

Этот знакомый звук может быть сигналом, который мы часто интерпретируем неправильно.

Мурлыканье кошек давно стало символом их удовольствия и спокойствия. Многие владельцы животных убеждены, что если кошка мурлычет, это означает, что она счастлива. Однако специалисты отмечают, что это не всегда так, пишет Express.

Что означает, когда кошки мурлыкают

Аккредитованный специалист по поведению животных Лиз Марден, имеющая более 15 лет опыта работы, объясняет, что мурчание имеет несколько значений и зависит от контекста. Так, оно может быть проявлением радости и комфорта, но иногда сигнализирует о совсем других состояниях.

По ее словам, кошки мурлыкают даже тогда, когда испытывают стресс или боль. Это может показаться странным, но мурлыканье выполняет еще и физиологическую функцию — помогает организму восстанавливаться. Частота вибраций во время мурлыканья способствует естественным процессам заживления, в частности восстановлению мышц, сухожилий и связок. Именно поэтому травмированные кошки часто мурлыкают, чтобы ускорить выздоровление.

Владельцам домашних питомцев стоит внимательно следить за поведением своих кошек. Если мурчание сопровождается другими изменениями, например, снижением активности, изменением осанки, чрезмерным вылизыванием или частым мяуканьем — это может быть признаком проблем со здоровьем.

