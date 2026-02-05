Какие коты не требуют от владельцев много внимания: топ-5 пород

Существуют пять самостоятельных пород кошек, которые подойдут для очень занятых на работе владельцев.

https://glavred.info/dim/kakie-koty-ne-trebuyut-ot-vladelcev-mnogo-vnimaniya-top-5-porod-10738340.html Ссылка скопирована

Какие коты не требуют от владельцев много внимания / коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

Про абиссинскую, персидскую и британскую короткошерстную породы

Про бенгальскую породу и турецкую ангору

Если вы решились завести кота, который подойдет для небольших помещений и может сам о себе заботиться, то специалисты рассказали о породах кошек, которые не требуют много внимания. Существуют пять пород кошек, которые подойдут для очень занятых на работе владельцев. Об этом пишет ParadePets.

Кроме того, автор Youtube-канала "Мисс Кися" также рассказала о лучших породах кошек для новичков.

видео дня

Абиссинская кошка

Эти кошки не требуют постоянного внимания.

"Эта самодостаточная порода, любознательная и умная, любит исследовать и взаимодействовать со своим окружением. Хотя они ласковы со своими семьями, они часто слишком активны и игривы, чтобы проводить много времени, свернувшись на ваших коленях", - подчеркнула доктор ветеринарных наук Лиза Кан.

При этом ветеринар Абель Гонсалес говорит, что абиссинская кошка счастлива жить в домах, где жизнь кипит и бурлит, а также этой породе нужна умственная стимуляция, чтобы оставаться умиротворенной.

Персидская

Персидские кошки - одни из самых популярных пород для занятых владельцев. По словам Кан, такие кошки любят наблюдать за тем, что происходит вокруг, а не требовать быть в центре внимания. Такая независимая порода кошек является "малоэнергичной и умной", предпочитая регулярный кошачий сон вместо активностей.

"Персы являются прекрасными компаньонами и часто довольны тем, что могут лежать рядом со своей семьей, не требуя постоянного взаимодействия", - заверила Кан.

Британская короткошерстная

Несмотря на то, что эти кошки любят проводить время в окружении людей, они также часто любят заниматься своими делами.

"Они реже, чем некоторые другие породы, мяукают, чтобы привлечь внимание, а многие из них также не любят, когда их берут на руки", - подчеркнула ветеринар.

Бенгальская

Эта порода кошек довольно умная и любознательная, поэтому важно обеспечить ее игрушками для умственной стимуляции, говорит Кан.

"Бенгальские кошки полны энергии и обладают яркой индивидуальностью. Хотя они могут быть шумными и ласковыми, этих активных, самодостаточных кошек часто сравнивают с собаками из-за их независимого характера. Дополнительное преимущество для любителей приключений: в отличие от многих других кошек, бенгальские кошки любят воду, что делает их уникальными и привлекательными питомцами для людей, которые хотят иметь игривого, но независимого компаньона", - подчеркивают в ParadePets.

Турецкая ангора

Эта независимая порода кошек любит игры и активности, которые стимулируют ее любознательный ум. Таким образом, эта кошка идеально подходит для занятых людей, которые хотят иметь веселое и самостоятельное домашнее животное, которое может развлекать себя само.

Смотрите видео о лучших породах кошек для новичков

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ParadePets ParadePets - это онлайн-ресурс, посвященный животным, в частности домашним любимцам. На сайте можно найти информацию об уходе за животными, советы по воспитанию, интересные факты о различных видах животных, а также новости и истории, связанные с домашними любимцами. ParadePets часто публикует материалы, которые могут быть полезными для владельцев животных, а также интересными для любителей животных в целом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред