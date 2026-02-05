Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Какие коты не требуют от владельцев много внимания: топ-5 пород

Виталий Кирсанов
5 февраля 2026, 19:41
150
Существуют пять самостоятельных пород кошек, которые подойдут для очень занятых на работе владельцев.
Какие коты не требуют от владельцев много внимания
Какие коты не требуют от владельцев много внимания / коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

  • Про абиссинскую, персидскую и британскую короткошерстную породы
  • Про бенгальскую породу и турецкую ангору

Если вы решились завести кота, который подойдет для небольших помещений и может сам о себе заботиться, то специалисты рассказали о породах кошек, которые не требуют много внимания. Существуют пять пород кошек, которые подойдут для очень занятых на работе владельцев. Об этом пишет ParadePets.

Кроме того, автор Youtube-канала "Мисс Кися" также рассказала о лучших породах кошек для новичков.

видео дня

Абиссинская кошка

Эти кошки не требуют постоянного внимания.

"Эта самодостаточная порода, любознательная и умная, любит исследовать и взаимодействовать со своим окружением. Хотя они ласковы со своими семьями, они часто слишком активны и игривы, чтобы проводить много времени, свернувшись на ваших коленях", - подчеркнула доктор ветеринарных наук Лиза Кан.

При этом ветеринар Абель Гонсалес говорит, что абиссинская кошка счастлива жить в домах, где жизнь кипит и бурлит, а также этой породе нужна умственная стимуляция, чтобы оставаться умиротворенной.

Персидская

Персидские кошки - одни из самых популярных пород для занятых владельцев. По словам Кан, такие кошки любят наблюдать за тем, что происходит вокруг, а не требовать быть в центре внимания. Такая независимая порода кошек является "малоэнергичной и умной", предпочитая регулярный кошачий сон вместо активностей.

"Персы являются прекрасными компаньонами и часто довольны тем, что могут лежать рядом со своей семьей, не требуя постоянного взаимодействия", - заверила Кан.

Британская короткошерстная

Несмотря на то, что эти кошки любят проводить время в окружении людей, они также часто любят заниматься своими делами.

"Они реже, чем некоторые другие породы, мяукают, чтобы привлечь внимание, а многие из них также не любят, когда их берут на руки", - подчеркнула ветеринар.

Бенгальская

Эта порода кошек довольно умная и любознательная, поэтому важно обеспечить ее игрушками для умственной стимуляции, говорит Кан.

"Бенгальские кошки полны энергии и обладают яркой индивидуальностью. Хотя они могут быть шумными и ласковыми, этих активных, самодостаточных кошек часто сравнивают с собаками из-за их независимого характера. Дополнительное преимущество для любителей приключений: в отличие от многих других кошек, бенгальские кошки любят воду, что делает их уникальными и привлекательными питомцами для людей, которые хотят иметь игривого, но независимого компаньона", - подчеркивают в ParadePets.

Турецкая ангора

Эта независимая порода кошек любит игры и активности, которые стимулируют ее любознательный ум. Таким образом, эта кошка идеально подходит для занятых людей, которые хотят иметь веселое и самостоятельное домашнее животное, которое может развлекать себя само.

Смотрите видео о лучших породах кошек для новичков

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ParadePets

ParadePets - это онлайн-ресурс, посвященный животным, в частности домашним любимцам. На сайте можно найти информацию об уходе за животными, советы по воспитанию, интересные факты о различных видах животных, а также новости и истории, связанные с домашними любимцами.

ParadePets часто публикует материалы, которые могут быть полезными для владельцев животных, а также интересными для любителей животных в целом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

21:07Война
"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

20:58Украина
"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

20:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Последние новости

21:18

Света не будет почти сутки: обновленные графики для Днепра и области на 6 февраля

21:07

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

20:58

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшимВидео

20:53

Звезда "Индианы Джонса" и "Звездных войн" заговорил о конце карьеры

20:53

Свет будут отключать почти весь день: новые графики в Черкасской области на 6 февраля

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
20:43

Николь Кидман выиграла у экс-мужа важную "битву": актриса покидает США

20:13

Конкуренция нарастает: назван вероятный победитель Евровидения-2026

20:07

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

19:58

Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности "второй армии" мира

Реклама
19:41

Какие коты не требуют от владельцев много внимания: топ-5 породВидео

19:40

Потепление, а затем снова похолодание: синоптики дали новый прогноз

19:38

Погода готовит резкий кульбит: какие природные капризы ждут Днепр на выходных

19:12

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ - Кличко назвал условие и срокиВидео

19:10

Украина показала всему миру, что с ядерной доктриной РФ можно сделать на самом делемнение

18:54

Красавчик Спартак и негодяй-репортер: топ-5 фильмов с Кирком Дугласом

18:41

Где в Украине смотреть Зимние игры-2026: полный список каналов и сервисов

18:35

Называлcя именем организатора "красного террора" 80 лет - что это за город Украины

18:22

"Живут в памяти годы": названы самые недооцененные фильмы XXI века

18:06

Сделке конец - есть ли угроза ядерной войны после 5 февраля и чего ждать Украине

18:05

"Последнее слово": Khayat сделал прогноз на финал Нацотбора-2026

Реклама
17:55

Польша передаст Украине стратегически важные самолеты - Туск

17:36

Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

17:29

Сыр будет храниться в два раза дольше, если завернуть его в один предмет

17:15

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки за столом за 49 с

17:00

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

16:30

"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

16:27

"Плюс" уже близко: когда в Тернопольской области заметно потеплеет

16:22

Признание Донбасса российским: Туск сделал важное заявление

16:21

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

16:18

Прикрываясь антикоррупцией, нардеп Железняк незаконно обогащается, скрывает связи с Россией и осуществляет махинации с партийными средствами, — СМИ

15:58

Переговоры в Абу-Даби завершились: Буданов оценил итоги встречи

15:58

США будут поставлять Украине оружие до конца войны, но не бесплатно - Уитакер

15:23

Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить: какой церковный праздник

15:03

Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домойФото

15:03

Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнахВидео

14:52

Во Львове женщина стреляла в военнослужащих ТЦК и полицейских

14:50

Мороз не отступает с Полтавщины: местных жителей предупредили об изменении погоды

14:31

"Главное - это пить": Могилевская призналась, как похудела на 25 кг

14:08

На Ровно надвигается потепление: какая будет погода в регионе 6 февраля

14:04

Въезд в страны ЕС для украинцев станет платным: почему и сколько придется отдать

Реклама
14:00

Наследство без завещания: кому и в какой очереди достанется имущество

13:56

Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW

13:52

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

13:33

Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: какая будет погода

13:19

Мелочь, но критически важна: зачем в иллюминаторе самолета отверстие

13:07

Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

13:00

В Польше под землей существует большой необычный город: в чем его особенность

12:44

Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

12:40

Как понять, что вы перелили цветок: главные признаки и советы

12:36

Гороскоп на завтра 6 февраля: Стрельцам - впечатляющие новости, Водолеям - похвала

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять