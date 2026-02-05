Сыр будет храниться в два раза дольше, если завернуть его в один предмет

Свежесть твердого сыра можно значительно продлить, если знать, как его хранить.

Как сохранить сыр свежим дольше - где лучше хранить сыр / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сохранить сыр свежим дольше

Как хранить сыр с плесенью

Как хранить твердый сыр в холодильнике

Сыр относится к тем продуктам, которые быстро теряют свежесть: несколько дней в холодильнике - и он уже твердеет или покрывается плесенью. Но эксперты отмечают, что дело не в самом продукте, а в условиях его хранения, отмечает Express.

Как сохранить сыр свежим дольше

Для продления свежести сыра не нужны дорогие контейнеры или специальные устройства. Достаточно воспользоваться предметом, который есть почти на каждой кухне. Это вощеная бумага. Именно она помогает сыру "дышать", не допускает пересыхания и одновременно защищает от излишней влаги, которая провоцирует появление плесени.

Специалисты советуют сразу после покупки переложить сыр в вощеную бумагу, если он не был завернут в нее производителем. Такой способ хранения подходит для большинства видов сыра — от твердых до мягких. Баланс между защитой и циркуляцией воздуха позволяет продукту оставаться свежим значительно дольше.

Как хранить сыр с плесенью

Для сыров с голубой плесенью можно использовать фольгу - она помогает удержать необходимую влагу. Пищевая пленка тоже имеет свое место, но ее стоит применять только для среза. Если же полностью обернуть сыр в пленку, он быстро "запарится".

Как хранить твердый сыр в холодильнике

Хранить сыр следует в холодильнике, в прохладном и проветриваемом месте. Лучше всего подходит ящик для овощей, где температура и влажность более сбалансированы.

