Почему не стоит покупать готовый тертый сыр: указана опасная причина

Готовый натертый сыр из магазина кажется практичным решением, ведь не нужно тратить время на приготовление, просто открыть упаковку и добавить в блюдо. Однако, за удобством часто скрывается ряд искусственных добавок, которые делают продукт менее полезным. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Southern living.
Что содержится в искусственно тертом сыре
Чтобы предотвратить склеивание кусочков, производители добавляют в продукт целлюлозу или картофельный крахмал. Они впитывают избыточную влагу, изменяя текстуру сыра. Кроме того, в составе часто присутствуют консерванты, которые продлевают срок годности, но влияют на вкус и ухудшают плавление.
Почему лучше самостоятельно натирать сыр
Если измельчить сыр собственноручно, вы избегаете ненужных примесей и получаете ряд преимуществ:
- Более насыщенный вкус и приятная текстура- без крахмала и наполнителей;
- Лучшее плавление- свежий сыр растекается равномерно, что важно для пиццы, пасты или запеканок;
- Больше вариантов- можно натирать любой сорт и выбирать нужный размер кусочков;
- Выгоднее- готовый натертый сыр в магазине стоит на 20-40% дороже, поэтому вы фактически переплачиваете за обработку и упаковку.
Как правильно натирать сыр
Чтобы процесс был быстрым и удобным, придерживайтесь нескольких простых советов:
- Выберите инструмент - небольшая терка подойдет для домашнего использования, а кухонный комбайн ускорит процесс.
- Охладите сыр - твердый продукт легче натирать. Можно положить его в морозильную камеру на 10-15 минут.
- Храните правильно - натертый сыр поместите в герметичный контейнер или пакет с застежкой, удалите воздух и держите в холодильнике.
Используйте в течение 5-7 дней, чтобы сохранить свежесть и вкус. Если хотите сделать запас, натертый сыр можно заморозить до трех месяцев. Перед использованием разморозьте его в холодильнике - структура может немного измениться, но вкус останется превосходным.
