Дочь Джессики Альбы будет учиться в одном из лучших университетов мира

Голливудская актриса может гордится своей дочкой, которая будет изучать науку кино.

Джессика Альба с дочерями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Старшая дочь голливудской актрисы Джессики Альбы и Кэша Уоррена, Хонор, в августе поступит в Йельский университет.

Как пишет Page Six, планы 17-летней девушки относительно поступления в колледж были раскрыты 17 декабря в милом посте в Instagram от её элитной частной школы Crossroads School for Arts & Sciences.

На изображении над названием и логотипом университета размещена очаровательная фотография Хонор в маленьком возрасте.

Джессика Альба и ее муж разошлись / Фото Instagram/jessicaalba

Также указано, что она будет изучать английский язык и киноведение в Йеле, где также учился её отец.

"Хонор поступает в Йельский университет!!" — начинается подпись. "Мы очень гордимся Хонор, и для нас большая честь проводить её. Вперёд, Бульдоги! #ХонорЭтоБульдог".

Десятки одноклассников девушки заполнили раздел комментариев поздравительными сообщениями.

Джессика Альба и ее семья / Instagram/jessicaalba

Младшая сестра Хонор, 14-летняя Хейвен, также выразила свою поддержку в комментариях, оставив несколько эмодзи в виде красных сердечек.

У Альбы трое детей от бывшего мужа — дочери Хонор и Хейвен, а также 7-летний сын Хейс.

О персоне: Джессика Альба Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

