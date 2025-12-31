Дочь Джессики Альбы будет учиться в одном из лучших университетов мира

Кратко:
Старшая дочь голливудской актрисы Джессики Альбы и Кэша Уоррена, Хонор, в августе поступит в Йельский университет.
Как пишет Page Six, планы 17-летней девушки относительно поступления в колледж были раскрыты 17 декабря в милом посте в Instagram от её элитной частной школы Crossroads School for Arts & Sciences.
На изображении над названием и логотипом университета размещена очаровательная фотография Хонор в маленьком возрасте.
Также указано, что она будет изучать английский язык и киноведение в Йеле, где также учился её отец.
"Хонор поступает в Йельский университет!!" — начинается подпись. "Мы очень гордимся Хонор, и для нас большая честь проводить её. Вперёд, Бульдоги! #ХонорЭтоБульдог".
Десятки одноклассников девушки заполнили раздел комментариев поздравительными сообщениями.
Младшая сестра Хонор, 14-летняя Хейвен, также выразила свою поддержку в комментариях, оставив несколько эмодзи в виде красных сердечек.
У Альбы трое детей от бывшего мужа — дочери Хонор и Хейвен, а также 7-летний сын Хейс.
