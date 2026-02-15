Пытался выехать из Украины - экс-министра энергетики задержали по делу 'Мидас'

В ночь на 15 февраля правоохранители задержали в рамках уголовного производства экс-министра энергетики Галущенко при пересечении государственной границы.

СМИ сообщили о задержании экс-министра энергетики Германа Галущенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

СМИ сообщили о задержании Германа Галущенко

По данным СМИ, его задержали при пересечении границы на поезде

В ночь на 15 февраля при попытке пересечь государственную границу детективы НАБУ и прокуроры САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщила"Украинская правда" со ссылкой на собственные анонимные источники.

По имеющейся информации, его сняли с поезда. Источник издания отметил, что пограничная служба получила запрос от НАБУ и САП по Галущенко с требованием проинформировать правоохранителей в случае его попытки выезда из страны.

Отмечается, что подобная процедура применяется, когда лицо является фигурантом уголовных производств. Позже в НАБУ официально подтвердили факт задержания экс-министра при пересечении границы.

"Сегодня при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас". Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда. Детали позже", - сообщили в НАБУ.

Операция "Мидас" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводит масштабную операцию по разоблачению коррупции в энергетической сфере. По информации ведомства, участники схемы организовали широкую коррупционную сеть влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на НАЭК "Энергоатом".

В связи с коррупционным скандалом Кабинет министров Украины объявил о полной перезагрузке системы управления энергетическим сектором. На правительственном заседании был утвержден план обновления состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетической отрасли. Об этом сообщила премьер-министр.

Президент Украины прокомментировал операцию под названием "Мидас", отметив, что не контактировал с бизнесменом Тимуром Миндичем с момента объявления расследования и подчеркнул поддержку полного и всестороннего следствия по этому делу.

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющими угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

