Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетики

В НАБУ рассказали о деятельности высокоуровневой преступной организации.

Операция НАБУ / коллаж: Главред, фото: t.me/nab_ukraine

Коротко:

НАБУ и САП проводят операцию

Они заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетики

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщило НАБУ в Telegram.

НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей

Отмечается, что задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации.

В НАБУ говорят, что ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

"Детали позже", - добавили в бюро.

Позже в НАБУ показали первые видеодоказательства по делу о хищениях в энергетике в рамках операции "Мидас".

На аудиозаписях чиновники и бизнесмены подробно обсуждают присвоение средств, которые должны были защищать энергетику от атак.

Разоблачение коррупции

20 октября в Офисе генпрокурора сообщили, что на Закарпатье разоблачили более 270 человек, которые организовывали незаконное пересечение государственной границы в течение 9 месяцев. Среди них - как организаторы, так и их сообщники.

Известно, что общая сумма взяток, на которые рассчитывали организаторы, превышает 1,6 миллиона долларов.

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

