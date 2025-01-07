В Одессе погорел на взятке командир воинской части: за что он требовал 30% из боевых

Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал переводом в зону боевых действий.

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Военный вымогал у подчиненных 30% с боевых выплат / Коллаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

Кратко:

Командир воинской части погорел на взятке

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

В Одессе командир одной из воинских частей погорел на взяточничестве. В течение семи месяцев он собирал с военнослужащих поборы.

Как сообщает полиция Одесской области, правоохранители установили, что руководитель требовал у подчиненных 30% от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, мотивируя якобы потребностями воинской части. Деньги якобы должны были пойти на ремонт техники.

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"Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Таким образом с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен.

Командир попался на "горячем" / od.npu.gov.ua

Задержали его на "горячем" - во время получения "дани" за декабрь в размере 41 тысячи гривен.

Военному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается.

Взяточника арестовали / od.npu.gov.ua

Как сообщал Главред, правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации. По данным расследования, за 16 тысяч долларов командир взвода обещал "помочь" получить отсрочку от призыва четырем военнообязанным мужчинам.

Ранее на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

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