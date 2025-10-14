Лишение гражданства мэра Одессы Труханова: в СБУ раскрыли новые детали

СБУ собрала доказательства, на основании которых принято решение о прекращении украинского гражданства Труханова имеет действующий статус гражданина РФ.

О чем сообщили в СБУ:

СБУ собрала доказательства для лишения гражданства Труханова

Российский загранпаспорт Труханова до сих пор действует

Труханов через суд отменил действие своего российского паспорта, но при этом он остался гражданином РФ

Действующего мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства на основе материалов, собранных Службой безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении гражданства Труханова, которое основывается на доказательствах, предоставленных СБУ, и утверждено соответствующим указом главы государства.

Как установила СБУ, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.

"Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что представители Труханова в 2017 году обращались в российские органы с заявлением, после чего суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта РФ. В то же время это не означает потери российского гражданства, поскольку, согласно российскому законодательству, отказ от внутреннего паспорта не лишает лицо гражданства, приобретенного на законных основаниях.

"Таким образом Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. Он также имеет идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ"", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, коллаборанта Олега Царева и балетного танцовщика Сергея Полунина.

Ранее Геннадий Труханов выступал против переименования улицы Пушкинской, названной в честь русского поэта, заявляя, что его "беспокоит рост ненависти ко всему русскому".

4 мая 2023 года мэр Одессы был арестован по подозрению в растрате более 92 миллионов гривен при покупке здания обанкротившегося завода "Краян". Уже на следующий день, 5 мая, его освободили под залог.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

