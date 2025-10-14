Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданства

О чем говорится в материале:
- Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова, экс-нардепа Царева и танцовщика Полунина
- Указы не будут опубликованы на сайте ОП
- Зеленский заявил о наличии российского гражданства "у некоторых лиц".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, предателя и коллаборанта Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина. Об этом сообщает Суспільне и телемарафон "Единые новости" со ссылкой на джерала в Офисе президента.
"Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова, городского голову Одессы, Олега Царева, бывшего народного депутата от ОПЗЖ и танцовщика балета Сергея Полунина. Соответствующие указы, подписанные президентом Зеленским, об этом сообщил наш источник в государственной власти. Получены подтверждения относительно российского гражданства у них, поэтому логично такое решение добавил наш источник", - сообщили в эфире телемарафона.видео дня
Смотрите видео о лишении гражданства Труханова, Царева и Полунина:
До этого, президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания по ситуации с безопасностью в регионах анонсировал подписание указов о наличии российского гражданства "у некоторых лиц".
"Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - отметил он в заметке в Telegram.
Указ о лишении Труханова гражданства - где его найти
Стоит отметить, что по состоянию на 16:00 указов о лишении вышеупомянутых лиц украинского гражданства на сайте Офиса президента нет.
Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что не стоит ожидать публикации указа президента по Труханову.
"Указы о гражданстве не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных - ни о принятии в гражданство, ни другие", - указывает он в Telegram.
Труханов больше не мэр Одессы - кто теперь может занять должность мэра Одессы
Как сообщает УНИАН, в случае лишения гражданства Геннадий Труханов автоматически теряет полномочия мэра Одессы.
Пока неизвестно, кто возглавит один из главных городов Украины, однако существуют два возможных варианта развития событий.
- Первый - исполнение обязанностей мэра может перейти к секретарю горсовета Игорю Ковалю.
- Второй - в Одессе может быть создана городская военная администрация.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже дал ответ на петицию о создании в Одессе городской военной администрации.
Автор петиции Иван Казачук отмечал, что создание МВА в Одессе является стратегически важным из-за близости города к зоне боевых действий. Он ссылался на закон, который предусматривает возможность создания военных администраций в случаях, когда органы местного самоуправления не справляются со своими обязанностями или существует угроза их деятельности.
Зеленский отметил, что решение о создании военных администраций принимает президент по представлению областных государственных администраций или военного командования. По состоянию на сейчас таких представлений не поступало.
В то же время глава государства сообщил, что обратился к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и председателю Одесской ОГА Олегу Киперу с просьбой проверить приведенные в петиции факты и, в случае наличия оснований, принять соответствующие меры.
Российский паспорт у мэра Одессы - позиция Геннадия Труханова
Сам Геннадий Труханов отрицает информацию о наличии у него российского гражданства.
Он назвал это очередной провокацией, напомнив, что подобные обвинения появляются еще с 2014 года. По словам Труханова, он никогда не имел и не имеет паспорта РФ, а украинские компетентные органы неоднократно проверяли этот вопрос.
Кроме того, он добавил, что в 2014, 2016 и 2018 годах российское консульство официально подтвердило отсутствие у него гражданства Российской Федерации.
Геннадий Труханов скандалы - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 августа 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Украина должна постепенно искать пути для компромисса с Российской Федерацией и ее президентом Владимиром Путиным. По его мнению, необходимо шаг за шагом договариваться, избегая прямой конфронтации, ведь "в войне с РФ нужно двигаться путем переговоров".
4 мая 2023 года Труханов был арестован в Одессе. Ему инкриминируют растрату более 92 миллионов гривен по делу о приобретении админздания обанкротившегося завода "Краян". Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Уже на следующий день, 5 мая, за мэра Одессы внесли залог в размере 13,42 миллиона гривен, после чего его освободили из-под стражи.
О персоне: Геннадий Труханов
Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.
