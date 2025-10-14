Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства ряда лиц из-за наличия у них гражданства России.

Зеленский подписал указы о лишении гражданства Труханова, Царева и Полунина/ Коллаж Главред, фото: УНИАН

Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова, экс-нардепа Царева и танцовщика Полунина

Указы не будут опубликованы на сайте ОП

Зеленский заявил о наличии российского гражданства "у некоторых лиц".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, предателя и коллаборанта Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина. Об этом сообщает Суспільне и телемарафон "Единые новости" со ссылкой на джерала в Офисе президента.

"Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова, городского голову Одессы, Олега Царева, бывшего народного депутата от ОПЗЖ и танцовщика балета Сергея Полунина. Соответствующие указы, подписанные президентом Зеленским, об этом сообщил наш источник в государственной власти. Получены подтверждения относительно российского гражданства у них, поэтому логично такое решение добавил наш источник", - сообщили в эфире телемарафона. видео дня

До этого, президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания по ситуации с безопасностью в регионах анонсировал подписание указов о наличии российского гражданства "у некоторых лиц".

"Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - отметил он в заметке в Telegram.

Указ о лишении Труханова гражданства - где его найти

Стоит отметить, что по состоянию на 16:00 указов о лишении вышеупомянутых лиц украинского гражданства на сайте Офиса президента нет.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что не стоит ожидать публикации указа президента по Труханову.

"Указы о гражданстве не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных - ни о принятии в гражданство, ни другие", - указывает он в Telegram.

Труханов больше не мэр Одессы - кто теперь может занять должность мэра Одессы

Как сообщает УНИАН, в случае лишения гражданства Геннадий Труханов автоматически теряет полномочия мэра Одессы.

Пока неизвестно, кто возглавит один из главных городов Украины, однако существуют два возможных варианта развития событий.

Первый - исполнение обязанностей мэра может перейти к секретарю горсовета Игорю Ковалю.

Второй - в Одессе может быть создана городская военная администрация.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже дал ответ на петицию о создании в Одессе городской военной администрации.

Автор петиции Иван Казачук отмечал, что создание МВА в Одессе является стратегически важным из-за близости города к зоне боевых действий. Он ссылался на закон, который предусматривает возможность создания военных администраций в случаях, когда органы местного самоуправления не справляются со своими обязанностями или существует угроза их деятельности.

Зеленский отметил, что решение о создании военных администраций принимает президент по представлению областных государственных администраций или военного командования. По состоянию на сейчас таких представлений не поступало.

В то же время глава государства сообщил, что обратился к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и председателю Одесской ОГА Олегу Киперу с просьбой проверить приведенные в петиции факты и, в случае наличия оснований, принять соответствующие меры.

Российский паспорт у мэра Одессы - позиция Геннадия Труханова

Сам Геннадий Труханов отрицает информацию о наличии у него российского гражданства.

Он назвал это очередной провокацией, напомнив, что подобные обвинения появляются еще с 2014 года. По словам Труханова, он никогда не имел и не имеет паспорта РФ, а украинские компетентные органы неоднократно проверяли этот вопрос.

Кроме того, он добавил, что в 2014, 2016 и 2018 годах российское консульство официально подтвердило отсутствие у него гражданства Российской Федерации.

Геннадий Труханов скандалы - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 августа 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Украина должна постепенно искать пути для компромисса с Российской Федерацией и ее президентом Владимиром Путиным. По его мнению, необходимо шаг за шагом договариваться, избегая прямой конфронтации, ведь "в войне с РФ нужно двигаться путем переговоров".

4 мая 2023 года Труханов был арестован в Одессе. Ему инкриминируют растрату более 92 миллионов гривен по делу о приобретении админздания обанкротившегося завода "Краян". Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Уже на следующий день, 5 мая, за мэра Одессы внесли залог в размере 13,42 миллиона гривен, после чего его освободили из-под стражи.

О персоне: Геннадий Труханов Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.

