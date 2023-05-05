Труханов в ближайшие часы выйдет из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в 13 млн гривен

По непроверенным пока данным, деньги на спецсчет перечислил один из депутатов горсовета, член промерской фракции "Доверяй делам".

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За Труханова внесли залог в 13 млн. гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

За мэра Одессы Геннадия Труханова, который со вчерашнего дня находится в следственном изоляторе, внесли денежный залог в размере 13,42 млн грн. об этом пишет "Думская" со ссылкой на источник в муниципалитете.

Отмечается, что в ближайшие часы чиновник должен выйти на свободу.

Также сообщается, что по непроверенным пока данным, деньги на спецсчет перечислил один из депутатов горсовета, член промерской фракции "Доверяй делам".

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Дело Труханова

НАБУ занялось расследованием дела по заводу "Краян" еще в сентябре 2016 года. Одесская мэрия приобрела административное здание завода за 185 миллионов гривен. Уже весной того же года это здание было продано за 4 миллиона гривен. "Прибыль" от этой схемы составила 181 миллион гривен.

14 февраля 2018 года Труханову и 4 его подопечным сообщили о подозрении и задержали мэра прямо в аэропорту Борисполь. Уже на следующий день суд отпустил мэра Одессы на поруки тогдашнего депутата Рады Дмитрия Голубова.

Геннадия Труханова и других лиц обвиняют в незаконном завладении бюджетными средствами в сумме более 92 миллиона гривен. По данным следствия, административный корпус бывшего завода "Краян" был приобретен в коммунальную собственность по вдвое завышенной цене.

26 февраля 2018 г. суд наложил арест на имущество Труханова и его первого заместителя Павла Вугельмана. Однако в июне того же года Соломенский райсуд столицы снял все обязательства с Труханова и постановил вернуть ему загранпаспорт.

4 мая Высший антикоррупционный суд арестовал Труханова. По данным САП, Труханов должен был внести 30,8 миллионов гривен залога, однако не сделал этого. Поэтому суд изменил меру пресечения и взял мэра под стражу с возможностью внесения залога.

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