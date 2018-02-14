Мэра Одессы Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"

Мэр Одессы Геннадий Труханов был задержан в киевском аэропорту "Борисполь".

Об этом со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), сообщила "Украинская правда".

Такую информацию подтвердил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, утром. 14 февраля, Труханов прилетел в киевский аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы. Его задержали пограничники. Спустя некоторое время после задержание в аэропорт приехали сотрудники НАБУ и вручили мэру подозрение.

"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора. Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", — сказал Слободян.

Как известно, 13 февраля НАБУ доставила в мэрию Одессы сообщения о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным.

Среди подозреваемых — заместитель мэра Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один не названный чиновник также находятся за границей.

Все фигуранты проходят по так называемому "делу Краян". В сентябре 2016 года НАБУ занялось расследованием о покупке Одесской мэрией здания за 185 миллионов гривен. Весной того же года это здание комплекса завода "Краян" было продано за четыре миллиона гривен. "Профит" коррупционной схемы составил 181 миллион гривен.

Позже в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении.