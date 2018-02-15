Суд отпустил Труханова

Соломенский районный суд Киева в четверг отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки.

Решение было принято после того, как депутат Рады Дмитрий Голубов согласился взять на себя личное обязательство по чиновнику.

"Применить к подозреваемому Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного обязательства. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Дмитрия Голуба", — сказал судья.

Ходатайство Специальной прокуратуры о помещении Труханова под стражу с возможностью выхода под залог в 50 миллионов гривен судья отклонил. Мэра освободили в зале суда под аплодисменты сторонников и крики "Браво!".

Суд обязал Труханова прибывать к детективам НАБУ и прокурорам САП по первому требованию и не отлучаться без разрешения из города Одесса.

Напомним, Труханова и еще четырех чиновников мэрии подозревают в завладении средствами местного бюджета. Сторона обвинения также заявила, что у Труханова, вероятно, имеется паспорт гражданина России, выданный в 2002 году и паспорт гражданина Греции от 2011 года.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны.