В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

Что известно:
- В ночь на 6 апреля РФ атаковала Украину ракетами
- В тактике россиян произошел странный сбой
Россия атаковала Украину большим количеством ракет и дронов в ночь на 6 апреля. Однако эта атака выглядела так, будто все пошло не по плану. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап, сообщает РБК-Украина.
За три года войны РФ досконально отработала тактику массированных ударов. Сначала враг запускает "Шахеды", затем крылатые ракеты, после чего атакует регионы баллистикой, когда зенитные установки уже разрядились на крылатых ракетах. У россиян произошел сбой в тактике использования ракет.
"А сегодня ударили сначала баллистикой, а потом начали долетать крылатые ракеты. И вот это не совсем понятно. Мне кажется, что они там какие-то часы не перевели", - сказал эксперт.
Удары РФ по территории Украины - последние новости
Как писал Главред, утром 6 апреля, враг баллистическими ракетами атаковал Киев. В Дарницком, Соломенском и Оболонском районе спасатели ликвидировали пожары. Известно о 3 пострадавших. Двое из них - госпитализированы.
Кроме того, по информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в пять утра враг ударил КАБами по Купянску. Возник пожар на 4-м и 7-м этажах девятиэтажного многоквартирного дома. На открытой территории также горела посадка. Два человека пострадали.
В ночь на 6 апреля, россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" город Сумы. Восемь ударных дронов были направлены на гражданскую инфраструктуру. В результате вражеской атаки на город повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.
В субботу вечером, 5 апреля, оккупанты нанесли новый воздушный удар по Украине, в Николаеве возникли пожары. По данным главы ОВА Виталия Кима, жилая застройка Николаева попала под удар российских дронов-камикадзе.
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Кто такой Константин Криволап?
Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
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