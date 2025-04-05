Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом Роге

Отец маленького мальчика воюет на фронте. Его семья только полгода назад вернулась в Украину.

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В Кривом Роге погиб 3-летний Тимофей / Колаж: Главред, фото: "Свои"

РФ ударила ракетой прямо возле детской площадки в Кривом Роге. Оккупанты безжалостно отобрали жизнь 3-летнего Тимофея, отец которого защищает страну на фронте. Об этом рассказал прадед мальчика Василий Григорьевич, сообщает ТСН.ua

Тимофей любил рисовать, петь и танцевать, он был энергичным мальчиком.

"Внук и танцевал, и пел, особенно любил бегать. Такой шустрый, хоть и полноватый. Был. Так бегал, что я его не догонял", - говорит Василий.

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Три года семья Тимофея жила за границей. Они вернулись домой только полгода назад.

Больше всего мальчик хотел, чтобы папа вернулся с войны живым. Но они больше никогда не встретятся в этом мире, потому что Россия сделала ангелочком маленького Тимофея. Теперь ему навеки останется 3 года.

В этот день Тимофей был на улице с бабушкой. Они уже возвращались домой и были у дверей подъезда. В этот момент раздался мощный взрыв. Им не хватило нескольких секунд, чтобы зайти внутрь.

"Оставалось открыть дверь и заходить. Если бы зашли, то был бы живым", - сквозь слезы рассказывает прадедушка Тимофея.

За жизнь мальчика боролись до последнего, но его сердце не выдержало, он умер. Похоронят маленького Тимофея во вторник, 8 апреля.

Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.

Президент назвал имена погибших детей.

Имена детей, которые погибли в Кривом Роге / Инфографика: Главред

Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.

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