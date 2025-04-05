'Слабость никогда не заканчивала войны': Зеленский - об убийстве детей в Кривом Роге

Президент Украины резко отреагировал на слабую реакцию некоторых стран и нежелание говорить о причастности РФ

https://glavred.info/ukraine/slabost-nikogda-ne-zakanchivala-voyny-zelenskiy-ob-ubiystve-detey-v-krivom-roge-10653440.html Ссылка скопирована

Зеленский прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС

Что известно:

Кривой Рог оказался под ракетной атакой РФ

Зеленский прокомментировал атаку по городу

В результате атаки погибли 9 детей

Ракетный удар по Кривому Рогу превратил 4 апреля в самый черный день в истории города. Россия отобрала жизни 18-ти человек, 9 из которых - дети. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский разъярен из-за того, что определенные страны замалчивают то, что в этой трагедии виновата Россия. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

"Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, - это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, представители которой высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства ... Россия должна отвечать за все содеянное, надо на них там давить - действительно давить, не терять время в пустых разговорах, - чтобы эту войну закончить", - сказал он. видео дня

Во всех областях Украины объявлены дни траура по погибшим в Кривом Роге. Президент подчеркнул необходимость поддерживать оборону, воинов и государство. Необходимо делать все, чтобы усилить позицию Украины.

Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.

Президент назвал имена погибших детей.

Имена детей, погибших в Кривом Роге / инфографика: Главред

Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред