Их убила ракета в Кривом Роге: Зеленский назвал имена погибших и набросился на Запад

Самому маленькому погибшему ребенку было всего 3 года. Было всего несколько минут с момента запуска ракеты из района Таганрога до момента удара.

https://glavred.info/ukraine/ih-ubila-raketa-v-krivom-roge-zelenskiy-nazval-imena-pogibshih-i-nabrosilsya-na-zapad-10653374.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал имена убитых детей в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: "Свои", Сергей Лысак

Российские оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу. 4 апреля на том месте гуляли маленькие дети, отдыхали подростки, ходили взрослые. Эта пятница стала трагедией для всей Украины, ведь Россия отобрала жизни 18-ти человек, 9 из которых - дети. Президент Украины Владимир Зеленский назвал имена всех погибших детей и жестко высказался в сторону Запада.

Что известно о погибших

В результате вражеской атаки сильно пострадал Тимофей, которому было всего 3 года. Спасти его не удалось, он умер в больнице.

Также известно, что российская ракета убила еще 8 детей:

видео дня

Радислав, 7 лет;

Арина, 7 лет;

Герман, 9 лет;

Даниил, 15 лет;

Никита, 15 лет;

Алина, 15 лет;

Константин, 16 лет;

Никита, 17 лет.

"Это дети, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу. Было всего несколько минут после запуска из района Таганрога на территории врага. Также погибли, к сожалению, 9 взрослых. Мои соболезнования всем родным и близким. Ракета попала прямо по улице - вокруг обычные дома, детская площадка, магазины, ресторан. Еще 62 человека пострадали от удара, среди них 12 детей. Есть очень тяжелые раненые, сейчас они в больницах. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни", - отметил президент.

После этого россияне безжалостно атаковали город еще и "Шахедами". Это произошло во время спасательной операции. Из-за атаки дронов были ранены еще 7 человек, одна женщина погибла.

"Просто не бывает более глубоких цинизма, подлости и ненависти к людям, чем те, которые Россия собой сейчас олицетворяет", - добавил Зеленский.

Ответ на реакцию Запада

Президент Украины акцентировал на том, что ни один российский удар по людям и городам не должен оставаться без реакции мира.

"Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительнице Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались Посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии", - отметил Зеленский.

Он добавил, что был неприятно удивлен реакцией Посольства Америки. Сильная страна и сильный народ продемонстрировали слабую реакцию.

"Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей. Да, война должна завершиться. Но чтобы ее завершить, надо не бояться называть вещи своими именами. Надо не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения. Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Надо вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина говорила с США о дополнительных системах ПВО для защиты от подобных ракетных ударов. Дональд Трамп обещал помочь с поиском дополнительных систем Patriot.

"Рассчитываем на то, что сила мира все же преодолеет это зло - эту войну, эту российскую агрессию. Остановить убийства людей, сохранить жизни детей и установить длительный мир можно только благодаря силе и скоординированной работе партнеров. Спасибо всем, кто с Украиной - с начала этой войны и особенно в такие трагические дни. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были забраны российскими ударами!" - подытожил президент.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред