'Просто по улице': Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу

Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

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Зеленский отреагировал на удар россиян по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Россияне ударили прямо по жилой улице в Кривом Роге

Россия игнорирует предложения прекратить огонь, режим Путина демонстративно убивает

Завершение войны зависит от давления мира на РФ, усиления ПВО и поддержки Украины

Российская ракета попала прямо по улице среди жилых домов в Кривом Роге. Ежедневные обстрелы и убийства мирных людей - это прямое следствие нежелания России прекратить огонь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким", - рассказал глава государства.

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По его словам, в Кривом Роге повреждены по меньшей мере 5 домов. Сейчас в городе продолжается спасательная операция.

"Ежедневно российские удары. Ежедневно погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий для укрепления Украины, нашей ПВО, наших сил - только от этого зависит, когда закончится война", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что США, Европа и другие страны мира способны заставить Россию отказаться от террора и войны. Президент подчеркнул, что это нужно обеспечить, поскольку "мир нужен".

Заявление руководителя ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что удар РФ баллистической ракетой по центру жилого микрорайона является преднамеренным.

"Они не уважают США и никого в мире, они хотят убивать украинцев и уничтожить Украину, и не хотят мира. Режим Путина и вся Россия демонстративно убили людей. Огонь по гражданским должен был прекратиться. Украина давно заявила, что готова к этому. Но Россия отвергает все предложения о прекращении огня и убивает людей", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что против РФ необходимы жесткие действия. Они должны быть такими, чтобы сделать невозможным финансирование войны.

"Путин понимает только язык силы. Украинцы не должны погибать. Наши дети не должны больше погибать", - добавил руководитель ОП.

Атаки РФ по Кривому Рогу и Харькову - что известно

Как сообщал Главред, вечером 4 апреля россияне нанесли баллистический удар по жилому микрорайону Кривого Рога. В результате атаки погибли дети, ранены более 50 человек. В городе повреждения получили жилые многоэтажки и автомобили.

Вечером 3 апреля российские войска атаковали дронами Харьков. Враг нанес два удара по Новобаварскому району. Один из дронов попал в многоэтажку, там возник масштабный пожар.

Кроме этого, в результате российской атаки на Харьков 3 апреля погибли пять человек, еще 34 ранены, среди них - трое детей. Один из дронов попал в жилой дом, в результате чего погибла вся семья - 12-летняя девочка, ее мама и папа.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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