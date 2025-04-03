В Харькове - большой пожар: российские БпЛА попали в многоквартирный дом

В четверг, 3 апреля, российские войска атаковали Харьков "Шахедами". Оккупанты нанесли два удара по городу. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Есть предварительная информация о двух ударах по городу Шахедами, в частности по Новобаварскому району. Харьков в очередной раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Будьте осторожны", - отметил он.
Впоследствии Терехов уточнил, что на месте одного из попаданий вражеского БПЛА возник пожар. В то же время он призвал жителей Харькова быть осторожными, поскольку российская атака на город продолжается.
"Есть попадание по двухэтажному дому - на месте большой пожар. Предварительно - есть пострадавшие", - рассказал Терехов в 22:16.
Через несколько минут мэр города сообщил, что в Новобаварском районе Харькова есть попадание в многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, среди пострадавших есть дети.
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