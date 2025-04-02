На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

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/ Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Российские войска продолжают осуществлять атаки на украинские города, направляя удары на гражданские объекты и предприятия. Сегодня, 2 апреля россияне атаковали предприятие в Кривом Роге, известно о погибших. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем", - написал он.

Впоследствии Сергей Лысак сообщил, что в результате российского удара по Кривому Рогу, по предварительным данным, погибли три человека, а также есть один раненый.

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В результате атаки возник пожар, и сейчас идет выяснение всех обстоятельств.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram отметил, что Россия нанесла удар по городу баллистической ракетой.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Все понимаем, все работаем. Возможны повторные выходы. Берегите себя", - сообщил он.

По состоянию на 17:40 Вилкул сообщил, что враг нанес удар баллистической ракетой по объекту гражданской инфраструктуры.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. На сейчас три человека погибли, трое ранены. Пострадали многоквартирные дома", - сказал он.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак по состоянию на 17:40 сообщил об увеличении количества раненых до трех человек.

"Всем оказывают медицинскую помощь. Состояние врачи оценивают как средней тяжести", - подчеркнул он.

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