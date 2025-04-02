В Украине увеличили бронь от мобилизации для работников одной сферы

Смягчены требования к критериям относительно размера зарплаты работников, для которых предусматривается бронирование.

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В Украине изменили условия бронирования от мобилизации / коллаж Главред, фото УНИАН

Главное:

Процент бронирования повышается с 50% до 75%

Речь идет о бронировании специалистов коммунальной инфраструктуры

Кабинет Министров принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

"Процент бронирования повышается с 50% до 75%, что поможет уменьшить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг. Эти критически важные изменения инициированы министерством для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения", - сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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В частности, речь идет о бронировании специалистов, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов.

Отмечается, что благодаря соответствующему решению коммунальные предприятия смогут стабильно работать и оперативно реагировать на аварийные ситуации. Также для таких предприятий смягчены требования к критериям относительно размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.

/ Инфографика: Главред

В министерстве отмечают, что эти решения позволят общинам эффективнее планировать свою деятельность, избегать перебоев в поставках воды, тепла и других базовых услуг.

Бронирование в Украине - последние новости

Напомним, работники теплокомпаний, водоканалов и управления отходами смогут получить бронь от мобилизации - до 75% военнообязанных в этих сферах. Соответствующий указ №69/2025 подписал 5 февраля президент Владимир Зеленский.

Также несмотря на 100% бронирование медработников государственных и коммунальных учреждений, отдельных специалистов могут мобилизовать по запросу Минобороны. Минздрав совместно с департаментами здравоохранения будет формировать списки, чтобы не нарушить работу гражданских больниц.

Как сообщал Главред, Кабмин продлил срок действия отсрочек для забронированных работников. Это даст предприятиям время подтвердить статус критически важных и перебронировать работников. Бронирование возможно до 1 апреля без 72-часовой верификации.

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Что такое бронь от мобилизации по зарплате? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

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