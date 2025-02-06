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Одна из категорий граждан может потерять бронирование: кого это касается

Юрий Берендий
6 февраля 2025, 22:37
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Одну из категорий граждан начнут разоружать для обеспечения потребностей фронта там баланса системы, отметил министр здравоохранения.
Одна из категорий граждан может потерять бронирование: кого это касается
"Разбронирование" будет осуществляться по запросу Минобороны / Коллаж: Главред

О чем сказал Ляшко:

  • Медиков могут разоружать в случае необходимости
  • 75% раненых военных лечатся в гражданских медучреждениях

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко вместе с заместителем министра обороны Сергеем Мельником и командующим Медицинских сил ВСУ Анатолием Казмирчуком обсудили механизм разбронирования медиков для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что Правительство недавно разрешило бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, учреждений общественного здоровья, судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, а также центров крови, если эти учреждения являются их основным местом работы. В то же время для обеспечения потребностей ВСУ и оборонного сектора отдельных медиков из гражданских учреждений могут разоружать и мобилизовать.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что более 75% раненых военнослужащих сейчас получают лечение в гражданских медицинских учреждениях. Важной задачей является обеспечение бесперебойного оказания медицинской помощи в полном объеме.

"Поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников. В то же время понимаем и потребности фронта. Для того, чтобы покрыть их, координируемся с Минобороны и Командованием Медицинских сил. Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, процесс "разбронирования" медицинских работников будет осуществляться по запросу Минобороны и Командования медицинских сил, в зависимости от потребностей в определенных специалистах. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с департаментами здравоохранения будет проводить консультации и формировать соответствующие списки, чтобы не нарушить работу гражданских больниц.

Представление по разбронированию руководители медучреждений будут осуществлять через Портал Дія в соответствии с действующим порядком бронирования военнообязанных по мобилизации.

В Минздраве не объявили, что после разбронирования медицинские работники будут мобилизованы в Вооруженные Силы или другие военные формирования на соответствующие медицинские должности. Контракт на службу будет заключаться сроком на один год.

Одна из категорий граждан может потерять бронирование: кого это касается
Что известно о новых правилах бронирования / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, большинство граждан, которые должны были пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), не успели этого сделать, поэтому срок ее прохождения дляограниченно годных продлят до 5 мая. Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Также для военнослужащих ТЦК и СП планируют ввести обязательные правила обращения с военнообязанными, о чем в интервью hromadske заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

В то же время законопроект, который предусматривает продление срока прохождения ВВК для ограниченно годных, находится на финальном этапе рассмотрения в Верховной Раде. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Кто такой Виктор Ляшко?

Виктор Ляшко - украинский врач. Министр здравоохранения Украины с 20 мая 2021 года. Главный государственный санитарный врач Украины. Входит в Почтенный совет Общественной инициативы "Орден святого Пантелеймона" и в состав Украинского наблюдательного совета Superhumans Center - всеукраинского современного центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей, пишет Википедия.

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