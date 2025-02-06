Мирный план Кэллога и Mirage в Украине: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 6 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 6 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, wikipedia, 22 ОМБр

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ атаковала дронами Харьков и Киевскую область: повреждены крупный рынок и предприятие

В ночь на 6 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В частности, в Харькове из-за вражеского воздушного удара повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, армия РФ нанесла удары БПЛА Герань-2 в 23:30 по Киевскому району города Харьков, и в 01:00 - по Новобаварскому.

видео дня

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Именно отсюда оккупанты запускают дроны-камикадзе для атак на украинские города.

Как сообщил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где был прилет, располагается один из складов с Шахедами.

У Путина "стремятся" к дальнейшей оккупации Украины: в ISW указали на сигнал

Страна-оккупант Россия продолжает отрицать суверенитет Украины и пытается "оправдать" свою военную агрессию риторикой о якобы исторических землях. Публикация кума главы Кремля Виктора Медведчука, в которой он призвал к аннексии украинского государства, указывает на нежелание Москвы вести переговоры с Киевом и Западом. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Аналитики ISW рассказали, что Медведчук опубликовал статью, в которой "призвал" РФ "вернуть свои исторические земли". К своему "материалу" он приложил карту, где территории Украины - от востока до Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей - выделены как якобы часть исторической России.

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план - WSJ

У президента США Дональда Трампа растет нетерпимость в отношении главы Кремля Владимира Путина. Советники хозяина Белого дома строят планы, направленные на принуждение России к уступкам путем усиления санкций или снижения цен на нефть.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что нетерпимость Трампа в отношении Путина растет. Американский президент и его советники строят планы по принуждению Кремля к уступкам в рамках потенциальных переговоров с Украиной. Инструментом давления на РФ станет либо усиление санкций, либо снижение цены на нефть.

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

На Мюнхенской конференции по безопасности будет представлен план президента США Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины. Он, вероятно, будет предусматривать замораживание войны и гарантии безопасности для Украины. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники.

Как пишет издание, мирный план Трампа будет представлен союзникам Китом Келлогом на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Собеседники отказались сообщить, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения плана и в каком формате они будут проходить.

ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

С начала Курской операции прошло 6 месяцев. За это время российская армия в целом потеряла на Курщине около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. В ведомстве напомнили, что операция на Курщине, которая началась 6 августа 2024 года и длится уже полгода, стала первым случаем за 11 лет войны, когда боевые действия были перенесены на территорию страны-агрессора России. Украинские военные до сих пор удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск: в Forbes раскрыли планы врага

Российские оккупанты собирают значительные силы вблизи Купянска Харьковской области. Враг собирается расширить плацдарм для форсирования Оскола. Есть основания полагать, что вражеские силы намерены перейти к прямому штурму города.

В материале Forbes говорится о том, что захват Купянска нужен врагу для того, чтобы нарушить линию безопасности в виде украинских городов-крепостей, простирающихся вдоль Харьковской и Донецкой областей. Ситуация напряженная, но Силы обороны Украины настроены на удержание Купянска.

РФ атаковала 77 дронами и двумя ракетами: есть разрушения в трех областях Украины

В ночь на 6 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 77 дронов и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили большинство целей, однако есть последствия в трех областях.

Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, с 19:00 5 февраля оккупанты атаковали Украину 77 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Шаталово и двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области.

В 8 областях введены аварийные отключения света: где не будет электроэнергии

В восьми областях Украины в четверг, 6 февраля, были введены аварийные отключения света. Украинцев призывают ответственнее потреблять электроэнергию.

Об этом сообщили в Укрэнерго. В компании отметили, что необходимость экономного потребления сохраняется.

Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

Оккупационные войска агрессора России накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Враг систематически пополняет потери, поскольку ликвидируется много солдат. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

В эфире Ми-Украина он рассказал о том, что серьезных изменений по линии фронта не фиксируется.

Единственный авианосец РФ обречен: почему гордость Путина больше не выйдет в море

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который уже семь лет находится в ремонте, может так и не вернуться в строй. Как сообщает Defence Express, истребители Су-33, входившие в состав авиагруппы авианосца, сейчас используются для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Первые самолеты Mirage 2000-5 прибыли в Украину

Первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли в Украину. Об этом 6 февраля заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Он напомнил, что 6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках в Украину французских Mirage 2000.

"Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли несколько месяцев подготовки во Франции. Теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - написал он в Twitter.

"Придется оставить им оккупированные территории": Фесенко назвал способ договориться с РФ

Чтобы Украина и страна-агрессор Россия вышли на соглашение о прекращении огня, нужно стабилизировать линию фронта, прежде всего на Донбассе. Но если будет согласована линия соприкосновения, это будет означать, что оккупированные территории останутся под контролем России, как и Крым.

Однако хоть оккупированные территории и останутся под контролем РФ, Украина не признает их российскими. Это будет формула баланса интересов. Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

Что "потребует" Путин и когда закончатся переговоры: военный сделал прогноз

Возможные переговоры Украины и агрессора России могут закончиться в конце 2025 года. К тому моменту позиции на фронте будут уже другими. Сейчас россияне медленно, но продвигаются, поэтому будут выдвигать максимальные требования в виде сохранения контроля над оккупированными территориями. Ожидается затяжной переговорный процесс. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

"Сейчас стартовые позиции (на фронте) вообще не имеют никакого отношения к позициям, которые будут в конце переговоров. Я считаю, что это все же конец 2025 года", - рассказал он эфире Новости Live.

У Трампа сделали заявление относительно ядерного оружия для Украины

Возвращение Украине ядерного оружия крайне маловероятно. Об этом заявил специальный представитель Соединенных Штатов по Украине и России Кит Келлог.

В эфире Fox News он сказал, что считает возвращение Киеву ядерного оружия сценарием низкой вероятности.

Антициклон накрывает Украину: синоптик назвала даты мощных морозов

Погода в Украине станет еще холоднее. В ближайшее время погодные условия будут определяться антициклоном, который накроет наше государство.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни в нашей стране ночные морозы могут достичь уровня -3...-9 градусов.

Кто и когда представит мирный план Трампа: Келлог раскрыл детали

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

В комментарии Newsmax Келлог опроверг информацию Bloomberg о том, что план Трампа будет представлен 14-16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Есть один способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня - Фесенко

Если будет достигнута договоренность о прекращении огня между Украиной и страной-агрессором Россией, то возникнет вопрос, насколько Россия заинтересована в том, чтобы ее придерживаться.

Но есть способ, как снизить риск обстрелов во время действия режима прекращения огня. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"Не надо себя тешить надеждами": известно, прорвется ли РФ в Днепропетровскую область

Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что армия страны-агрессора России собирается останавливаться. Не надо себя тешить надеждами о том, что оккупанты ограничатся Донецкой областью. Об этом заявил командир 503-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП), подполковник Богдан Пржегалинский в интервью hromadske.radio.

В частности, он ответил, есть ли у россиян способности зайти в Днепропетровскую область и держать более протяженный фронт.

Путин и Трамп встретятся уже через несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о вероятности встречи Путина и Трампа, сообщает Иnterfax.

В Украине создадут правила поведения для военных ТЦК и СП: что изменится

Для военнослужащих ТЦК и СП планируют ввести обязательные правила обращения с военнообязанными. Об этом в интервью hromadske сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По его словам, эти правила разработают в течение февраля и доведут до всех военных ТЦК, чтобы предотвратить нарушение прав человека и избежать общественного недовольства.

Новые истребители Mirage 2000 и F-16 уже в Украине: в Минобороны раскрыли детали

Воздушные Силы ВСУ получили ожидаемое усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16, переданные Нидерландами. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

По его словам, эти современные боевые самолеты уже находятся в Украине и вскоре будут задействованы для выполнения боевых задач, что усилит оборону страны и ее способность противостоять российской агрессии.

Переговоры о мире без Украины: Фесенко сказал, пойдет ли Трамп на такой шаг

Президент США Дональд Трамп прямо заявил о подготовке к переговорам с Украиной, Россией и другими странами. Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предположил, какие именно государства могут войти в этот круг "других стран".

"Пока Трамп делает очень абстрактные заявления относительно переговоров. Пока понятно лишь одно: судя по заявлениям Трампа, его помощников, российских и украинских заявлений, существуют два параллельных процесса", - сказал он в интервью Главреду.

У Трампа ответили Зеленскому на идею о ядерном оружии для Украины

Специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова получила статус ядерной державы.

Об этом он заявил в интервью Fox News, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского.

Украина пошла в наступление на Курщине: лейтенант ВСУ - о том, что там происходит

Украинские военные пошли в контрнаступление в Курской области РФ. Продвижение продолжается на правом фланге в операционной зоне. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Он отметил, что бойцы СОУ применяют в наступлении бронетехнику. Пока неизвестно, где именно смогли закрепиться защитники.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который возглавляет правительство с 2010 года и известен своей дружбой с Путиным, на публике демонстрирует скромный образ жизни. Однако его близкое окружение за последние 15 лет существенно обогатилось, инвестируя во дворцы, роскошные отели и элитные гольф-клубы, пишет Francetvinfo.

Когда в Украине могут состояться выборы: в ЦИК назвали приблизительные сроки

Для качественной подготовки выборов после окончания военного положения нужно минимум полгода. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире Новости.LIVE.

"Мы не знаем в какой ситуации окажется Украина после отмены военного положения. В каком состоянии будет избирательная инфраструктура, то есть места проведения голосования, каким будет состояние оккупированных территорий, каким будет состояние минирования населенных пунктов, каким образом будет происходить внутренняя миграция. Здесь я полностью солидарен с высказыванием госпожи Елены Шуляк. Действительно, для качественной подготовки выборов нужно не менее полугода", - подчеркнул он.

В Германии с 14 по 16 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, во время которой спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Келлог может представить план Трампа по завершению войны. Ведутся активные переговоры между Украиной и США, а также, по словам американской стороны, неформальные контакты с Россией. Как отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала, сейчас идет масштабная подготовка к возможным переговорам о прекращении боевых действий.

Срок прохождения ВВК продлят, но не до лета: нардеп назвал новую дату

Большинство граждан, которые должны были пройти ВВК, не успели этого сделать. Сроки прохождения ВВК для ограниченно годных продлят до 5 мая. Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Мы рассматривали вопрос перед тем, как принять решение о регистрации соответствующего законопроекта - о продлении до 5 мая срока прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годных. Мы на закрытых заседаниях комитета рассматривали динамику, статистику, причины (почему не все прошли ВВК). И это такой комплекс причин, как субъективного характера, такие и объективного", - пояснил нардеп.

"Путин боится со мной говорить": Зеленский прямо сказал о готовности к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил лично, акцентируя на том, что переговоры будут действенными лишь тогда, когда будет понятно, что они приведут к миру.

"Уже есть видение и конкретные вещи": Зеленский сделал заявление о мирном плане США

Президент США Дональд Трамп еще не имеет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Интерфакс.

"Его еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - сказал глава государства.

Украину накрывает стужа: где температура воздуха упадет до -9 градусов

Погода в Украине 7 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни ожидается сухая погода. Ожидается умеренный мороз - до -3...-9 градусов. Временами может быть порывистый ветер. В дальнейшем в Украине будет сухо и прохладно.

"Трамп может сказать "нет": Фесенко сказал, почему вступление в НАТО под угрозой

Украина стремится стать членом НАТО, что подчеркивает президент Зеленский. Однако США пока не готовы принять Украину в Альянс. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Половина Рады в США: Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки

Некоторые народные депутаты Украины регулярно отправляются в заграничные командировки. В частности, сейчас половина состава Верховной Рады находится на Молитвенном завтраке в США. Об этом во время общения представителей СМИ с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что хотел бы, "чтобы ветви власти в Украине были на работе".

Переселенцы в Украине получат квартиры и дома: Зеленский рассказал детали

Украинские переселенцы смогут получить квартиру или дом. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Этот вопрос Украина обсудила с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

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