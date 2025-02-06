'Не надо себя тешить надеждами': известно, прорвется ли РФ в Днепропетровщину

Российская экономика достаточно удачно переходит на военные рельсы.

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Угроза прорыва РФ в Днепропетровскую область / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Главное из заявления военного:

Армия РФ, вероятно, не собирается останавливаться

Имперские амбиции Путина - захватить и покорить все

Россияне начали проводить тактику окружения городов

Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что армия страны-агрессора России собирается останавливаться. Не надо себя тешить надеждами о том, что оккупанты ограничатся Донецкой областью. Об этом заявил командир 503-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП), подполковник Богдан Пржегалинский в интервью hromadske.radio.

В частности, он ответил, есть ли у россиян способности зайти в Днепропетровскую область и держать более протяженный фронт.

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По его словам, Путин просто болен, и его имперские амбиции - захватить и покорить все.

"И то, что мы сами себе накрутили, что они ограничатся Донецкой областью, это лично наша проблема, по моему мнению. Потому что российская армия достаточно большая. Российская экономика достаточно удачно переходит на военные рельсы. Производит очень большое количество техники. Готовит достаточно большое количество личного состава", - подчеркнул он.

В то же время, говоря о ситуации возле города Покровск Донецкой области, боец отметил, что на южных окраинах оперативная обстановка достаточно напряженная.

"Динамика и интенсивность ведения боевых действий здесь просто сумасшедшая. Ежедневно, при любых погодных условиях происходит большое количество боевых столкновений на линии. Российские оккупационные войска находятся в нескольких метрах от Покровска. Прилагают немало усилий, бросают бесчисленное количество личного состава", - отметил он.

По его мнению, сейчас россияне начали проводить тактику окружения городов, для того чтобы перерезать логистику.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. На части участка враг для штурмов привлекает только пехоту, а на других - использует механизированные штурмы. Кроме того, захватчики применяют танки во время наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные контролируют ситуацию на Запорожском направлении, где она сейчас лучше, чем раньше. На отдельных участках Силы обороны смогли продвинуться вперед.

В то же время, военный обозреватель Денис Попович считает, что ВСУ должны рассматривать сценарий выхода из Часового Яра из-за уменьшения возможностей по организации обороны в городе.

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Кто такой Богдан Пржегалинский? Богдан Геннадьевич Пржегалинский - подполковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Полный рыцарь ордена "Богдана Хмельницкого" Участвовал в АТО на востоке Украины. Во время российского вторжения в Украину продолжает нести службу, с декабря 2022 года - командир 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, пишет Википедия.

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