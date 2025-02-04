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"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

Виталий Кирсанов
4 февраля 2025, 18:34
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Буданов отметил, что сообщения в СМИ о том, что северокорейские войска не были замечены на передовой неделями, являются "ошибочными".
Буданов
Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с фронта / коллаж: Главред, фото: ГУР МО Украины, kcna.kp

О чем сказал Буданов:

  • Активность войск КНДР уменьшилась
  • Сообщения в СМИ о выходе войск КНДР с Курской области ощибочны

Около восьми тысяч северокорейских военных до сих пор воюют на линии фронта в Курской области РФ. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

По его словам, войска КНДР все еще ведут бои на линии фронта в Курской области, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за существенных потерь.

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Буданов отметил, что сообщения в СМИ о том, что северокорейские войска не были замечены на передовой неделями, являются "ошибочными".

"Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения, или это просто снижение активности на несколько дней", - пояснил руководитель ГУР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, журналисты The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников написали, что войска КНДР отвели от линии фронта из-за больших потерь. Их не замечали на поле боя около двух недель.

Впоследствии председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко уточнил, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Вряд ли стоит надеяться на то, что они окончательно покинут регион.

Главред со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко писал, что солдаты КНДР понесли значительные потери в боях на территории Курской области. Сейчас они проводят с российскими командирами и своими офицерами "работу над ошибками", чтобы улучшить тактику действий.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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