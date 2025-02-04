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Солдаты КНДР исчезли с фронта на Курщине: в Южной Корее объяснили причину

Марина Фурман
4 февраля 2025, 10:07
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Северокорейские солдаты не участвуют в боях на территории Курской области еще с середины января.
ВСУ, КНДР
Северокорейские военные понесли значительные потери на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Военные КНДР не участвовали в боях на Курщине с середины января
  • Северокорейские военные, вероятно, были отведены с фронта из-за значительных потерь

С середины января северокорейские военные, которые были развернуты для поддержки войны России против Украины, вероятно, не участвовали в боях на Курском направлении РФ. Об этом сообщает разведка Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Национальная разведывательная служба подтвердила сообщение The New York Times о том, что северокорейские солдаты были отведены с линии фронта в середине января из-за значительных потерь.

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"С середины января не было никаких признаков того, что войска Северной Кореи, дислоцированные в российском Курском районе, вступают в бой", - написали в разведке.

Ведомство подтвердило, что одной из причин отсутствия северокорейских войск на Курщине - большие потери.

В то же время в издании добавили, что сейчас ведется работа, чтобы выяснить точные причины отсутствия солдат КНДР в Курской области.

По оценкам разведки, Северная Корея отправила примерно 11 тысяч военных для поддержки России в войне против Украины. Из них, как считают аналитики, 300 были убиты, еще около 2700 ранены.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, журналисты The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников написали, что войска КНДР отвели от линии фронта из-за больших потерь. Их не замечали на поле боя около двух недель.

Впоследствии председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко уточнил, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Вряд ли стоит надеяться на то, что они окончательно покинут регион.

Главред со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко писал, что солдаты КНДР понесли значительные потери в боях на территории Курской области. Сейчас они проводят с российскими командирами и своими офицерами "работу над ошибками", чтобы улучшить тактику действий.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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