ВСУ сковывают врага на Курщине: потери РФ превышают группировку "Курск"

Сейчас в Курской области сосредоточено от 50 до 55 тысяч личного состава российских оккупационных войск.

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Эксперт описал, что происходит на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, DeepState

Что сказал Ковалено о Курщине:

Под контролем украинцев сейчас примерно 482 кв. км

Врагу сложно наступать, ведь они несут сильные потери

Сегодня агрессоры из России прилагают максимальные усилия, чтобы вернуть утраченный контроль над Курской областью.

Согласно данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, которые он озвучил на канале ObozUA, Силы обороны Украины контролируют примерно 482 кв. км, еще 157 кв. км - "серая зона".

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Как уточняет аналитик, речь идет преимущественно о Суджанском районе.

"Сейчас в Курской области сосредоточено от 50 до 55 тысяч личного состава российских оккупационных войск. И им очень сложно удается даже на своей собственной территории проводить наступательные действия. Мы видим, как с августа они проводят эту операцию, имея огромные потери. На сегодня, потери российских оккупантов в Курской области уже превышают общее количество группировки "Курск", по состоянию на 6 августа", - сказал обозреватель.

Кроме этого, если проанализировать всю ситуацию с 6 августа, когда ВСУ вошли в Курскую область, эта группировка противника составляла от 10-11 тысяч личного состава, а потери составили примерно 38 тысяч солдат.

Однако не стоит терять из виду, что оккупанты поставили себе цель вернуть зону контроля. Но, несмотря на все попытки агрессоров, у Сил обороны есть соответствующая задача удерживать в Курской области свои позиции.

"Это действительно сковывающий момент, который сейчас не дает российским оккупантам полноценно не только вернуть часть Курской области, но и начать наступательные действия в Сумской области", - констатировал эксперт.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно агрессоров из РФ разгромили мощным ударом в Курской области. Под обстрел попало село Ивановское Рыльского района, там у захватчиков значительные потери.

В то же время в ГУР рассказали, что в Курскую область оккупанты перебрасывают новые подразделения КНДР. И это несмотря на то, что северокорейские солдаты несут значительные потери на передовой.

Что интересно, по мнению военного эксперта Романа Свитана, Курская - не последняя область РФ, куда могут войти ВСУ. По его мнению, похожие неожиданные операции Украина уже давно должна была начать и в Брянской, и в Белгородской областях.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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