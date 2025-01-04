ВСУ сковывают врага на Курщине: потери РФ превышают группировку "Курск"

Что сказал Ковалено о Курщине:
- Под контролем украинцев сейчас примерно 482 кв. км
- Врагу сложно наступать, ведь они несут сильные потери
Сегодня агрессоры из России прилагают максимальные усилия, чтобы вернуть утраченный контроль над Курской областью.
Согласно данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, которые он озвучил на канале ObozUA, Силы обороны Украины контролируют примерно 482 кв. км, еще 157 кв. км - "серая зона".
Как уточняет аналитик, речь идет преимущественно о Суджанском районе.
"Сейчас в Курской области сосредоточено от 50 до 55 тысяч личного состава российских оккупационных войск. И им очень сложно удается даже на своей собственной территории проводить наступательные действия. Мы видим, как с августа они проводят эту операцию, имея огромные потери. На сегодня, потери российских оккупантов в Курской области уже превышают общее количество группировки "Курск", по состоянию на 6 августа", - сказал обозреватель.
Кроме этого, если проанализировать всю ситуацию с 6 августа, когда ВСУ вошли в Курскую область, эта группировка противника составляла от 10-11 тысяч личного состава, а потери составили примерно 38 тысяч солдат.
Однако не стоит терять из виду, что оккупанты поставили себе цель вернуть зону контроля. Но, несмотря на все попытки агрессоров, у Сил обороны есть соответствующая задача удерживать в Курской области свои позиции.
"Это действительно сковывающий момент, который сейчас не дает российским оккупантам полноценно не только вернуть часть Курской области, но и начать наступательные действия в Сумской области", - констатировал эксперт.
Операция ВСУ в Курской области - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно агрессоров из РФ разгромили мощным ударом в Курской области. Под обстрел попало село Ивановское Рыльского района, там у захватчиков значительные потери.
В то же время в ГУР рассказали, что в Курскую область оккупанты перебрасывают новые подразделения КНДР. И это несмотря на то, что северокорейские солдаты несут значительные потери на передовой.
Что интересно, по мнению военного эксперта Романа Свитана, Курская - не последняя область РФ, куда могут войти ВСУ. По его мнению, похожие неожиданные операции Украина уже давно должна была начать и в Брянской, и в Белгородской областях.
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Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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