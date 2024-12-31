И корейцы, и россияне бессильны: почему РФ не может вытеснить ВСУ из Курщины - Forbes

Неудачи россиян в Курской области - это не только результат их собственной некомпетентности.

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Силы РФ и КНДР не смогли прорвать оборону ВСУ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, скриншот

Ключевое:

Украинские силы успешно уничтожают российскую логистику, подкрепление и командование ракетами

Россияне вместе с корейцами в Курской области несут потери и терпят неудачи

Украинские военные недавно нанесли удар по оперативному штабу в Льгове, Курская область. Этот город является важным транспортным узлом для автомобильных и железнодорожных путей, через которые осуществляется снабжение и поддержка российских войск во время контрнаступления.

Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, удары ВСУ по Льгову объясняют, почему российская группировка численностью 50 тысяч солдат, усиленная северокорейскими подкреплениями, до сих пор не смогла вытеснить 20 тысяч украинских военных из Курской области, несмотря на интенсивные атаки.

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"Неудачи россиян в Курской области - это не только результат их собственной некомпетентности. Эти неудачи также являются следствием успешной кампании глубоких ударов украинских сил. Украинцы бьют по российским штурмовым группам минами, беспилотниками и артиллерией, пока россияне наступают на украинские позиции, - и они также нарушают российскую логистику, подкрепление и командование, поражая их ракетами с расстояния в десятки миль", - пишет Акс.

Однако для Украины остается риск: лучшие боеприпасы для глубоких ударов продолжают поступать от США, Великобритании и Франции. И хотя британская и французская помощь остается стабильной, американская поддержка может оказаться под угрозой.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, сегодня стало известно, что бойцы ССО заняли село в Курской области. Что интересно, его держали войска России и КНДР, однако, как оказалось, безуспешно.

В свою очередь эксперт Павел Нарожный описал новую угрозу в отношении армии КНДР. Пока на стороне РФ воюет только 11 тысяч военных КНДР, однако это количество может резко увеличиться, что представляет опасность.

В то же время майор запаса Алексей Гетьман ответил, отдаст ли Зеленский приказ на вывод войск ВСУ с Курщины. Эксперт еще раз подчеркнул, что сейчас на вражеской территории главная задача - не держать ее, а заставить врага держать там большое количество собственных войск.

Больше важных новостей:

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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