Будут ли отключать свет на Новый год: в Раде расставили все точки над "і"

В целом агрессорам из России не удастся вывести из строя украинскую энергетическую систему.

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Эксперты объяснили, будут ли города со светом в праздничные дни / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Будут ли отключения света на Новый год

Почему Харьков и Сумы под угрозой

Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить украинцев светом в новогоднюю ночь. В то же время наибольшие риски остаются для прифронтовых регионов.

Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина рассказал народный депутат Сергей Нагорняк, который является членом Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ и возглавляет подкомитет по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

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"Враг пытается весь ноябрь и декабрь приложить все усилия, чтобы украинцы были без света в своих домах. Но мы видим, что сегодня у нас 30 декабря, конец 2024 года, но врагу не удалось, несмотря на 14 массированных ракетных атак оставить украинцев зимой на Новый год без электроэнергии", - сказал Нагорняк.

По его словам, сейчас в Украине действуют лишь незначительные графики отключений электроэнергии.

"Наши украинские энергетики уже прошли такой путь, что они смогут следующему поколению передавать безумный опыт и нашим партнерам также. Поэтому я верю в то, что мы на Новый год будем обязательно, все наши дома будут со светом", - говорит Нагорняк.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Однако в прифронтовых районах, таких как Харьков, Сумы и другие города вблизи линии фронта, существует реальная угроза проблем со светом из-за постоянных обстрелов со стороны РФ.

"Но в целом украинскую энергетическую систему вывести из строя и ее целостность врагу не удастся", - добавил Нагорняк.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине вводят графики аварийных отключений. В Сумыоблэнерго объяснили, какие области останутся без света.

Также в Укрэнерго предупредили украинцев, сколько продлятся отключения света. Из-за атаки РФ вынужденно были введены меры ограничения потребления, сообщили в "Укрэнерго".

В то же время эксперт объяснил причину, почему в Украине может увеличиться количество часов без света. Продолжительность отключений будет зависеть от погоды и возможных новых атак РФ.

Другие новости об отключениях:

Удары России по Украине и отключения света: что делать в Украине С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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