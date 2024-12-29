В Украине вводят графики аварийных отключений: какие области останутся без света

Аварийные графики отключения света ввели сразу в трех областях.

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Графики отключения света 29 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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В Украине начали вводить ГАВ

В каких областях ввели графики аварийных отключений света

В Украине начали вводить графики аварийных отключений электроэнергии. Сначала аварийные графики ввели в Сумской области. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Свет выключили сразу для трех очередей по графикам аварийных отключений электроэнергии.

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"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1,2,3 очередей. Графики почасовых отключений не применяются. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно о том, что аварийные графики отключения света также ввели в Днепропетровской и Полтавской областях.

Отключение света в Украине - что известно

Недавно Главред рассказал о графиках отключений электроэнергии на 28 декабря. Они будут действовать с 15:00 до 17:00.

Накануне, 27 декабря в ряде областей Украины начали отменять графики отключения электроэнергии. Рассказывалось, какие области вошли в список.

Также в Укрэнерго предупредили украинцев рассказали, сколько продлятся отключения света. Из-за атаки РФ вынужденно были введены меры ограничения потребления.

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