В Украине вводят графики аварийных отключений: какие области останутся без света

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- В каких областях ввели графики аварийных отключений света
В Украине начали вводить графики аварийных отключений электроэнергии. Сначала аварийные графики ввели в Сумской области. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.
Свет выключили сразу для трех очередей по графикам аварийных отключений электроэнергии.
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1,2,3 очередей. Графики почасовых отключений не применяются. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно о том, что аварийные графики отключения света также ввели в Днепропетровской и Полтавской областях.
Отключение света в Украине - что известно
Недавно Главред рассказал о графиках отключений электроэнергии на 28 декабря. Они будут действовать с 15:00 до 17:00.
Накануне, 27 декабря в ряде областей Украины начали отменять графики отключения электроэнергии. Рассказывалось, какие области вошли в список.
Также в Укрэнерго предупредили украинцев рассказали, сколько продлятся отключения света. Из-за атаки РФ вынужденно были введены меры ограничения потребления.
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