В одной области Украины введены экстренные отключения света - все подробности

Время энергоограничений может быть увеличено.

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Отключение света / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

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В Украине ввели экстренные отключения света

Решение принято в связи с распоряжением "Укрэнерго"

Сегодня, 26 декабря, в одной украинской области ввели экстренные отключения света. Время энергоограничений может быть увеличено. Об этом сообщает "Кировоградоблэнерго".

Отмечается, что решение принято в связи с распоряжением "Укрэнерго". Так, экстренные отключения света применят в Кировоградской области.

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Там отметили, что с 06:48, по распоряжению "Укрэнерго", был введен в действие график аварийных отключений.

"Обратите внимание: в случае одновременного введения в действие графика аварийных отключений и графика почасовых отключений время отключения по вашему графику может быть увеличено", - пишет "Кировоградоблэнерго".

Отключение света / фото: kiroe.com.ua

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в четверг, 26 декабря, будут действовать графики отключения света. Они будут введены почти на все сутки. Следует отметить, что объемы ограничений могут измениться в течение суток. Энергетики просят потреблять электроэнергию экономно.

Стоит добавить, что 25 декабря, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

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