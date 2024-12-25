'Хотели оставить без света, газа, тепла и воды': в ЦПД прокомментировали атаку РФ

Россия в очередной раз массированно атаковала энергетические объекты Украины.

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Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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Россия атаковала Украину ракетами и дронами

Оккупанты ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК

В некоторых регионах есть повреждения энергетической инфраструктуры

Утром, 25 декабря, страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

"Удары россиян по энергетике на Рождество. Делали все, чтобы оставить украинцев без света, газа, тепла и воды", - написал Коваленко в Telegram. видео дня

В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, оборудование станций серьезно повреждено.

Энергетики отмечают, что после окончания обстрелов оперативно приступили к устранению последствий и восстановлению работы оборудования.

Это была 13 массированная атака на украинскую энергетику и 10 массированная атака на энергетические предприятия компании в этом году. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину теплоэлектростанции ДТЭК обстреляли более 200 раз.

Прикарпатье

В то же время глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что во время утренней тревоги враг нанес удар по Прикарпатью. В результате атаки часть области осталась без электроснабжения. Обошлось без пострадавших.

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

UPD: Электроснабжение в области восстановлено.

Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив рассказал, что предварительно, в городе обошлось без попаданий.

"Без прилетов и предварительно без обломков! Перебои со светом и может быть в определенных районах плохая связь!", - говорится в сообщении чиновника.

Винницкая область

Кроме того, в Винницкой области в результате атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"По состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны. Спасибо всем службам за оперативность", - сообщила первый заместитель Начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Киевская область

В Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

Впрочем, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовиков, кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.

Житомирская область

В результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай.

"Благодаря профессиональным действиям бойцов ГСЧС пожар был ликвидирован за 30 минут. Травмированных и погибших нет", - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

Ракетный удар по Украине - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Впоследствии в Украине начали превентивно отключать свет из-за угрозы ударов по энергетической инфраструктуре. Министр энергетики Герман Галущенко написал, что враг снова массированно атакует энергетику Украины.

Кроме того, РФ атаковала Харьков баллистическими ракетами. Зафиксировали попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. Количество пострадавших возросло до 6.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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