'Хотели оставить без света, газа, тепла и воды': в ЦПД прокомментировали атаку РФ

Основное:
- Россия атаковала Украину ракетами и дронами
- Оккупанты ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК
- В некоторых регионах есть повреждения энергетической инфраструктуры
Утром, 25 декабря, страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.
"Удары россиян по энергетике на Рождество. Делали все, чтобы оставить украинцев без света, газа, тепла и воды", - написал Коваленко в Telegram.видео дня
В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, оборудование станций серьезно повреждено.
Энергетики отмечают, что после окончания обстрелов оперативно приступили к устранению последствий и восстановлению работы оборудования.
Это была 13 массированная атака на украинскую энергетику и 10 массированная атака на энергетические предприятия компании в этом году. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину теплоэлектростанции ДТЭК обстреляли более 200 раз.
Прикарпатье
В то же время глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что во время утренней тревоги враг нанес удар по Прикарпатью. В результате атаки часть области осталась без электроснабжения. Обошлось без пострадавших.
Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.
UPD: Электроснабжение в области восстановлено.
Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив рассказал, что предварительно, в городе обошлось без попаданий.
"Без прилетов и предварительно без обломков! Перебои со светом и может быть в определенных районах плохая связь!", - говорится в сообщении чиновника.
Винницкая область
Кроме того, в Винницкой области в результате атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры.
"По состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны. Спасибо всем службам за оперативность", - сообщила первый заместитель Начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
Киевская область
В Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.
Впрочем, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовиков, кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.
Житомирская область
В результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай.
"Благодаря профессиональным действиям бойцов ГСЧС пожар был ликвидирован за 30 минут. Травмированных и погибших нет", - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.
Ракетный удар по Украине - что известно
Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
Впоследствии в Украине начали превентивно отключать свет из-за угрозы ударов по энергетической инфраструктуре. Министр энергетики Герман Галущенко написал, что враг снова массированно атакует энергетику Украины.
Кроме того, РФ атаковала Харьков баллистическими ракетами. Зафиксировали попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. Количество пострадавших возросло до 6.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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