Ракетный удар РФ по Украине: Польша экстренно подняла в небо авиацию

Российские оккупанты снова бьют по Украине ракетами.

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РФ обстреливает Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

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Польша подняла в воздух авиацию

В состоянии боевой готовности также системы ПВО

В среду, 25 декабря Польша подняла в воздух военную авиацию из-за массированной российской атаки по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X (Twitter).

В сообщении говорится, что из-за воздушной атаки Российской Федерации, которая может поражать объекты, расположенные в частности на западе Украины, "в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация".

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Как отмечает Оперативное командование, в Польше привели в состояние готовности боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Ракетный удар РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Взрывы раздавались в разных регионах Украины.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под массированным ракетным обстрелом. Позже стало известно, что в результате атаки РФ есть трое пострадавших. Сначала сообщалось, что получил ранения 39-летний мужчина. Медики экстренной помощи госпитализировали пострадавшего. Впоследствии Синегубов сообщил о еще двух пострадавших в Салтовском районе Харькова. Они получили осколочные травмы и были госпитализированы в больницу.

Министр энергетики Герман Галущенко написал в Facebook, что враг снова массированно атакует энергетику Украины. По его словам, оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

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Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

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