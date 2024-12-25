На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

Кратко:
- РФ атакует Украину ракетами
- В Харькове и Днепре прогремели взрывы
- Укрэнерго экстренно отключило свет
В ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.На всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
"Зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря", - говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Около 05:43 вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Тем временем в Украине начали превентивно отключать свет из-за угрозы ударов по энергетической инфраструктуры.
"В связи с масштабной ракетной атакой применены мероприятия по ограничению потребления. Графики применения отключений в вашем регионе узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", - сообщили в Укрэнерго.
Тем временем Харьков находится под обстрелом баллистики. В городе прозвучали взрывы.
"Харьков - под массированным ракетным обстрелом. В городе раздалась серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах", - написал в 06:09 мэр города Игорь Терехов.
06:18 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано в Салтовском районе Харькова.
"После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий. Угроза повторных ударов сохраняется", - добавил он в 06:28.
В 06:38 стало известно, что получил ранение 39-летний мужчина. Медики экстренной помощи госпитализировали пострадавшего.
06:40 Еще двое пострадавших в Салтовском районе Харькова.
07:00 Мэр Харькова Терехов сообщил о попадании в Киевском районе.
На месте "прилета" вспыхнул пожар, повреждено остекление окрестных домов.
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Воздушные атаки РФ на Украину
Как сообщал Главред, в ночь на 20 декабря Киев был атакован дронами. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.
Утром 20 декабря в Киеве снова объявили воздушную тревогу. РФ подняла в небо самолеты МиГ-31К. Все подробности атаки на столицу читайте в материале: Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробности.
Сообщалось, что оккупанты применили аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23.
Напомним, в ночь на 20 декабря армия РФ атаковала ракетами Кривой Рог. Под удар попал 2-этажный многоквартирный жилой дом.
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