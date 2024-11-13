Российские бомбардировщики Ту-95 выпустили ракеты по Украине: что известно

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев призвали пройти в укрытие.

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В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

Кратко:

В РФ взлетали бомбардировщики Ту-95МС

Был осуществлен пуск ракет

С вечера 12 ноября Украину атакуют дроны

В ночь на среду, 13 ноября, в стране-агрессоре России был зафиксирован взлет до шести самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС из Оленегорска. Уже утром стало известно, что был осуществлен пуск ракет. Кроме того, с вечера 12 ноября Украину атакуют вражеские дроны.

"Зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95МСиз Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 5:00", - сообщили в 03:21 в Воздушных силах.

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По данным мониторинговых каналов, оккупанты, вероятно, выполнили пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Каспийского моря.

"Был ли пуск выполнен фактически, или это имитация узнаем через час, около 08:00", - пишет monitor.

В 06:36 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

В целом, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за комбинированной атаки ракет и дронов:

Так выглядит карта тревог по состоянию на 06:51 / t.me/alarmukraine

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в 06:41 в Telegram, группа дронов движется курсом на Киев через Бровары.

В 06:48 в ВС ВСУ сообщили о ракете на Черниговщине, которая движется курсом на Киевщину.

Ракетные удары РФ по Украине

11 ноября оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже стало известно о 13 бортах. Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Позже оказалось, что пуски были имитационными.

Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что "атака 11 ноября была репетицией". По его мнению, нового удара можно ожидать ближе к зимним холодам. Не исключено, что оккупанты накапливают ракеты для удара по энергетической инфраструктуре.

Ранее Главред писал, что военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.

Последний массированный ракетно-дроновой удар РФ нанесла утром 26 августа. В результате обстрелов пострадали 15 областей Украины. Силы ПВО сбили 102 ракеты и 99 дронов. Всего оккупанты применили 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.

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