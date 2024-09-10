Готовится к удару: Россия снарядила Ту-95 ракетами после паузы в обстрелах

Известно, что Иран мог передать России до 200 баллистических ракет.

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Удар по Украине - Россия готовит новый обстрел / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Россия на вечер 10 сентября снарядила ракетами самолеты стратегической авиации Ту-95С, которые участвуют в массированных обстрелах Украины. Это произошло после временной паузы, зафиксированной аналитиками 5 сентября, сообщает OSINT-сообщество Tracking.

По состоянию на 10 сентября на аэродромах "Оленья" и "Энгельс-2" произошли определенные изменения - россияне изменили схему снаряжения бортов Ту.

По словам экспертов, Ту-95МС осуществили передислокацию с "Оленья" на "Энгельс-2", параллельно с ними уже снаряженные Ту-95МС совершили перелет на "Оленья".

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По состоянию на вечер, 10 сентября, количество известных аналитикам снаряженных бортов Ту-95 составляет две единицы.

До этого - в течение последней недели - эксперты сообщества фиксировали тренировки полетов российской авиации.

Взрывы в Украине - Россия готовится к новому удару

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может осуществить массированный обстрел Украины "в ближайшие недели".

Ситуацию осложняет и тот факт, что россияне уже могли получить иранские баллистические ракеты и могут применить их в паре со своими крылатыми ракетами, истощая украинскую ПВО.

К слову, этой ночью, 10 сентября, Россия осуществила массированную дронную атаку на Киев. Воздушную тревогу объявили около 04:00 - и продолжалась она почти два часа. Все это время вражеские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений. Но силами и средствами ПВО все БПЛА были уничтожены.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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