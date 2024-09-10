Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

Около 6:00 в пригороде столицы продолжалась боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.

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Атаку дронов отбивали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 10 сентября в Киеве и области, а также в других регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Возле Киева были слышны звуки взрывов - противовоздушная оборона работала по вражеским беспилотникам.

"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - писал начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram.

По информации военных, "Шахед" находится в пригороде Бучи.

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Около 6:00 Попко сообщил, что в пригороде Киева продолжается боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.

"Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.

В 07:31 глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил подробности атаки.

По его словам, воздушную тревогу объявили около 04:00 и продолжалась она почти два часа.

Все это время вражеские дроны заходили в сторону столицы по разным направлениям. Но силами и средствами ПВО все БПЛА были уничтожены.

В городе обошлось без разрушений и пострадавших.

Удары РФ по Харькову и Киеву 9 сентября 2024

В ночь на 9 сентября российские оккупанты в пятый раз с начала месяца атаковали Киев. Страна-агрессор применила ударные БПЛА, по предварительным дынным - дроны "Shahed", запущенные с территории Курской области.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, на Киев баражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами. Воздушная тревога в столице продолжалась больше часа.

Кроме того, в ночь на 9 сентября российские оккупанты ударили по Харькову несколькими управляемыми авиабомбами. В результате "прилетов" повреждены частные жилые дома.

Как сообщает мэр города Игорь Терехов, на месте одного из прилетов пожар. Повреждены частные жилые дома. По предварительной информации, жертв нет.

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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