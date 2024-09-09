РФ атаковала Украину КАБами и дронами: ПВО сбила 6 "Шахедов" и две ракеты Х-59/69

Противовоздушная оборона работала в четырех областях - Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской.

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Армия РФ атаковала Украину КАБами и дронами / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, ГосЧС

В ночь на 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной Донецкой области. Также враг применил 8 ударных БпЛА типа "Shahed" из Курска.

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.

Сообщается, что два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ).

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Также в результате активного противодействия одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Отчет Воздушных сил Украины / t.me/kpszsu

Удары РФ по Харькову и Киеву

В ночь на 9 сентября российские оккупанты в пятый раз с начала месяца атаковали Киев. Страна-агрессор применила ударные БПЛА, по предварительным дынным - дроны "Shahed", запущенные с территории Курской области.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, на Киев баражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами. Воздушная тревога в столице продолжалась больше часа.

Кроме того, в ночь на 9 сентября российские оккупанты ударили по Харькову несколькими управляемыми авиабомбами. В результате "прилетов" повреждены частные жилые дома.

Как сообщает мэр города Игорь Терехов, на месте одного из прилетов пожар. Повреждены частные жилые дома. По предварительной информации, жертв нет.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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