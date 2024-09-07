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"Территорию зачистят от врага": где ВСУ освободят земли в Курской области

Андрей Ганчук
7 сентября 2024, 09:38
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Продвижение Сил обороны Украины в Курской области в дальнейшем, скорее всего, будет ограниченным, предположил военный эксперт Павел Лакийчук.
ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области зачистят от врага территорию на левом фланге, где река Сейм - эксперт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, DeepState

Украинской армии в дальнейшем вряд ли удастся быстро продвигаться в Курской области. Но территория на левом фланге региона, где река Сейм, будет зачищена от врага. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", военный эксперт Павел Лакийчук.

В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что перспективы дальнейшего продвижения Сил обороны зависят от наличия резервов и способности сохранить логистику.

"Что касается того, насколько далеко зайдут наши войска вглубь территории противника, и как долго продлится операция на Курщине, все зависит от наличия резервов - как человеческих, так и материальных. В целом лучший вариант для войск, которые зашли на территорию противника на такую глубину - хранение логистических цепочек между своими регионами и на территории противника. Тогда группировка может проводить эффективные боевые действия", - отметил Лакийчук.

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Кроме того, он добавил, что дальше ВСУ вряд ли смогут так же быстро продвигаться по Курщине. Но территорию у реки Сейм должны освободить.

"По моему мнению, в дальнейшем продвижение украинских войск по Курской области, скорее всего, будет ограниченным. Это демонстрируют и наблюдения за ситуацией: сначала был стремительный прорыв, а затем наступательные темпы постепенно снизились. Единственное, на левом фланге, там, где река Сейм, вся территория явно будет зачищена от врага", - подчеркнул Павел Лакийчук.

Военная операция ВСУ в Курской области – новости по теме:

Украина из Курской области не уйдет в ближайшее время, сказал президент Владимир Зеленский. Бои в регионе – часть плана победы Киева. Территория будет удерживаться столько, сколько нужно.

Украина во время Курской операции достигла многого, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако, как полагает он, в дальнейшем украинцам предстоит сделать непростой выбор на поле боя.

В Курской области ВСУ идут вперед, считает глава программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, подполковник запаса Алексей Мельник. По мнению Мельника, теперь войскам нужно сделать оперативную паузу, чтобы определиться с дальнейшими целями операции.

Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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