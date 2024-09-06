Украина из Курской области не уйдет: какие цели у Киева и чего ждать от ВСУ

Боевыми действиями в Курской области удалось сорвать наступление РФ на одну из областей, во время операции войска выполняют ряд задач, сказал Александр Сырский.

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Украина будет удерживать территории в Курской области столько, сколько потребуется, это часть плана победы – Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Активная фаза боевых действий в Курской области длится уже месяц. За это время украинская армия взяла под контроль около 100 населенных пунктов. Операция, которая в первое время проводилась в условиях строгого режима информационной тишины, стала глотком свежего воздуха для Украины, удивила союзников и внесла суматоху в Кремль. Владимир Путин пропустил удар по своему имиджу и пропаганде. Ведь даже спустя несколько недель в России, которая вероломно напала на Украину, не могут объяснить, как так произошло, что теперь уже сами россияне не контролируют часть своей территории.

Для Украины события в Курской области – часть кампании, направленной на реализацию плана победы в войне, о чем открыто говорит президент Владимир Зеленский. И Киев не собирается отказываться от территорий на Курщине как инструмента, который должен существенно повлиять на политику Москвы.

Почему Украина начала операцию на Курщине, как будут дальше развиваться события, и какова угроза российского контрнаступления в регионе – разбирался Главред.

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"Мы применили план А"

Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу NBC News, в котором рассказал о причинах запуска операции в Курской области.

По его словам, заранее было известно, что россияне могут пойти в наступление на Сумскую область, поэтому украинцы решили действовать на опережение.

"Она (Курская операция) пошла более успешно. И поэтому мы применили план А", - сказал гарант и добавил, что события в Курской области – лишь часть операции.

Территории в Курской области будут удерживаться столько, сколько нужно

Президент акцентировал внимание и на том, что территории в Курской области Украине не нужны. Однако они будут удерживаться войсками столько, сколько военно-политическое командование посчитает нужным.

"Нам не нужна земля. Мы не хотим приносить туда нашу украинскую жизнь. То, что мы делаем — это часть плана победы. Почему я и сказал, что Курская область — это шаг другой операции. Более масштабной, военно-политической, или военно-дипломатической, если хотите. Но мы не будем удерживать территории вечность, мы будем держать столько, сколько нам нужно для всего плана", - объяснил Зеленский.

Украина не будет менять одни территории на другие, сказал Владимир Зеленский / Офис президента

Украина не будет менять территории на территории

Вопреки многим предположениям, согласно которым Украина может обменять территории в Курской области на свои земли, глава государства сказал, что подобные шаги вряд ли в планах Киева.

"Но сегодня мы должны делать соответствующие шаги. Чтобы быть сильнее. И эта операция усиливает страну это факт. Это не значит, что мы будем менять одну территорию на другую", - добавил Зеленский.

"Не допустить вторжения, как на Харьковском направлении"

Одна из главных причин Курской операции – попытка сорвать планы россиян пойти в наступление в Сумской области по аналогии с майскими событиями на Харьковщине, сказал Главреду руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Он (Зеленский, - ред.) подтвердил, что Главное управление разведки Минобороны Украины в мае располагало информацией о возможном нападении российских войск на Сумщину именно с территории Курской области. Ведь Буданов об этом говорил еще 14 мая. Поэтому намерение нанести превентивный удар и не допустить вражеского вторжения, как на Харьковском направлении, и стало одной из главных причин проведения операции на Курщине", - говорит эксперт.

У операции есть и другие цели, напомнил собеседник.

"Зеленский ранее уже говорил и о некоторых других целях Курской операции: оттянуть силы противника и ослабить его в направлении главного удара, на восточном фронте, а также создать определенную зону безопасности на севере - на Сумском и Харьковском направлениях", - уточнил Лакийчук.

Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Операция Украины на Курщине сорвала наступление в Сумской области - Лакийчук / Центр глобалистики "Стратегия ХХІ"

"Мы перенесли боевые действия на территорию врага"

Спустя несколько часов после интервью Зеленского журналисты CNN опубликовали беседу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Как и Зеленский, он сказал, что украинская армия операцией на Курщине предотвратила вражеское наступление в Сумской области.

"Мы не позволили им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы враг почувствовал то, что мы чувствуем каждый день", - заявил Сырский.

Главные цели ВСУ в Курской области

Сырский назвал успешной операцию в Курской области. Также он рассказал о приоритетных целях в регионе:

не позволить России использовать Курщину как плацдарм для новых наступательных операций;

заставить Москву перебросить силы с других направлений;

создать зону безопасности, чтобы россияне не обстреливали территории Украины;

взять пленных;

поднять боевой дух армии и нации.

ВСУ остановили продвижение оккупантов в направлении Покровска – Сырский

Как утверждает главком, Кремль перебросил на Курщину десятки тысяч своих военных, в том числе и лучшие десантно-штурмовые войска. И благодаря этой ситуации остановлено продвижение оккупантов на Покровском направлении.

По его словам, интенсивность наступления россиян снизилась.

"За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает. Мы лишили их возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений... И это ослабление, безусловно, ощущается на других направлениях. Мы заметили, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшилось", - заверил Сырский.

Украинские войска остановили стремительное продвижение россиян на Покровском направлении - Сырский / Telegram-канал А. Сырского

Как будут дальше развиваться события в Курской области

Перспективы дальнейшего продвижения украинской армии зависят от наличия резервов, объяснил Павел Лакийчук. Причем речь идет не только о солдатах, но и военной техники.

"В целом лучший вариант для войск, которые зашли на территорию противника на такую глубину - сохранение логистических цепочек между своими регионами и на территории противника. Тогда группировка может проводить эффективные боевые действия", - пояснил эксперт.

"Очевидно, будет зачищена от врага"

В дальнейшем продвижение Сил обороны на Курщине вряд ли будет масштабным, прогнозирует Лакийчук. Но акцентирует внимание на том, что территория на левом фланге будет зачищена.

"По моему мнению, в дальнейшем продвижение украинских войск по Курской области, скорее всего, будет ограниченным. Это демонстрируют и наблюдения за ситуацией: сначала был стремительный прорыв, а затем наступательные темпы постепенно снизились. Единственное, на левом фланге, там, где река Сейм, вся территория явно будет зачищена от врага", - предположил эксперт.

Но все зависит от того, какой будет ситуация, ведь территории надо удерживать.

"Дальнейшие события будут зависеть от военно-политического расклада. Территории на Курщине надо будет держать как можно дольше, потому что если украинские войска оттуда уйдут, враг снова начну терроризировать наши северные регионы", - резюмировал Лакийчук.

"Сколько бы Путин ни упирался…"

Россияне не могут остановить ВСУ в Курской области, поскольку они пытаются привязываться к опорникам и окопам, которые украинцы просто обходят, отметил в интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

Украинцы обходят опорные пункты, берут вражеские силы в окружение и заставляют их либо сдаться, либо покинуть опорники.

Путин вынужден будет формировать фронт в Курской области, полагает Олег Жданов / Скриншот YouTube

"Сколько бы Путин ни упирался, но социальная и политическая обстановка внутри России заставит его снимать войска с основного фронта и формировать фронт в Курской области. Когда он будет это делать, нам нужно будет очень быстро окопаться", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Пойдут ли войска РФ в контрнаступление в Курской области

Контрнаступления россиян на Курщине пока не будет, предположил военный эксперт Михаил Жирохов. Он рассказал, что враг будет решать, наступать или нет, чтобы попытаться выбить украинские войска, зимой или в рамках зимнее-весеннего периода.

"После того, когда будет понятно, какими будут итоги битвы за Покровск, россияне получат возможность для переброски своих войск и применения большего количества резервов. Тогда они уже будут решать вопрос о проведении контрнаступления на Курщине", - подчеркнул Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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