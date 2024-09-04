США намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФ

Снятие ограничений на удары дальнобойными ракетами по России оставят её солдат без еды и патронов, приведут к победе Украины и развалу РФ, считает Олег Жданов.

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С дальнобойными ракетами США Украина изменит фронт за 3-4 месяца, с дронами всё затянется на 3-4 года – Жданов / Главред

Украина уже давно просит США разрешить бить не только по российскому приграничью, но и наносить удары американским дальнобойным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации. В частности, речь идёт об аэродромах РФ, с которых третий год подряд едва ли не ежедневно поднимаются российские самолёты, запускающие смертоносные ракеты по украинским городам. В ходе недавнего визита в США министр обороны Украины Рустем Умеров передал высокопоставленным представителям американской администрации список целей в глубине российской территории, которые Киев хочет поражать дальнобойными ракетами западного производства, прежде всего, американскими ATACMS.

Право Украины наносить удары по венным объектам в глубине территории России признаёт ряд европейских стран, в частности, на днях об этом заявил министр иностранных дел Чехии. Однако Вашингтон пока что твёрдо стоит на своём.

Как сообщило издание The Economist 2 сентября, на следующей неделе на полях ежегодной Генассамблеи ООН у Зеленского будет последний до американских выборов шанс убедить Байдена пересмотреть позицию относительно ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь России.

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Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какова вероятность, что США всё же позволят Украине бить вглубь территории РФ американским оружием, как это разрешение и предоставление необходимого количества дальнобойных ракет изменят ход войны, почему снятие этого запрета в сочетании с Курской операцией создаст для Украины прекрасную перспективу победы в войне, а также какими катастрофическими последствиями это чревато для России.

Какова вероятность, что США снимут ограничения на удары вглубь территории России их оружием? Поездка в Штаты Умерова и Ермака, в ходе которой американцам был передан список целей на территории РФ, дала какие-либо подвижки в этом процессе?

Думаю, что каталог целей, который повезли в Соединённые Штаты Америки отдельные должностные лица, не имеет отношения к цели самого визита. Потому что позиция США по данному вопросу чёткая и понятная. Точно так же было и по самолётам. Сегодня только ленивый не сказал о том, что Украине нужно предоставить возможность наносить удары на всю дальность досягаемости американского вооружения. Я уже даже не назову ни одного политика или чиновника Евросоюза, который бы не сказал об этом. Но – США твёрдо стоят на своём.

Потому сохранение ограничений по нанесению ударов по территории России американским дальнобойным оружием – это исключительно политическое решение Джо Байдена. И вряд ли оно в ближайшее время изменится.

Тут может быть два варианта: либо это решение не изменится вообще до смены администрации Байдена, то есть ещё как минимум полгода будет сохраняться запрет; либо оно может измениться с началом предвыборной кампании в конце сентября-начале октября или ближе к дате выборов, потому что, возможно, Демократическая партия США захочет использовать факт преимущества американского оружия над российским. Однако я думаю, что вероятность второго варианта минимальна.

Видимо, у США есть какой-то свой сценарий ведения этой военной кампании, и они чётко его придерживаются, кто бы что ни говорил. У Белого дома какое-то своё видение, и он поступает так, как считает нужным. Поэтому я уже оставил все надежды.

Нужно уповать на то, что у нас есть. Есть у нас дроны, значит, их нужно клепать массово и запускать партиями по 160 штук по российским объектам, бомбя всё, что мы можем разбомбить.

Почему США так противятся этому решению, так боятся снять эти ограничения? Ведь Украина подчёркивает, что целями будут исключительно российские аэродромы и военные объекты.

Потому что это способно создать панику внутри России и привести к её развалу. А развал РФ – это то, чего больше всего боятся США.

Дело в том, что против этих ракет нет средств, и сегодня российская ПВО показывает, что с баллистикой она вообще совладать не может. Посмотрите, что мы делаем в Крыму – за три летних месяца мы вынесли там бо́льшую часть сил противника: мы выдавили оттуда Черноморский флот РФ, разнесли практически всё ПВО, уничтожили радиотехнические части и узлы связи, причём государственного уровня.

А теперь представьте такую работу на глубину 300 км по территории Российской Федерации. Мы же так вынесем всю логистику россиян, и тогда завтра российский солдат останется без еды, воды и патронов. И что тогда? А тогда победа Украины в войне.

Что может стать переломным моментом для США, после чего они снимут запрет?

Трудно сказать. Мы же не знаем, каких размеров айсберг, а видим только его вершину. Я считаю, что США нашими руками хотят максимально ослабить военную мощь России, то есть дать возможность РФ исчерпать все свои военные потенциалы. За исключением ядерного. Штатам нужна ослабленная, но не развалившаяся Россия.

Хотя американцы, как и с Советским Союзом, ошибаются в ментальности и, наоборот, запускают внутри России необратимые процессы, которые могут привести её к развалу. Штаты думают, что сварят Россию медленно, как лягушку: доведут её до финансового кризиса, до максимального ослабления военной машины, и новая элита, которая отстранит Путина от власти, готова будет сесть за стол переговоров и начать всё с чистого листа, естественно, на условиях США. И Штаты так в очередной раз докажут, что они – геостратегическая страна, способная решать мировые вопросы.

Удары по России сейчас: чем, по каким объектам и на какое расстояние вглубь территории РФ Украина наносит удары / Инфографика Главреда

То есть дело не в том, что США боятся какой-то эскалации со стороны России? После начала Курской операции часто шутят, что, мол, оказалось, что "красные линии" Кремля весьма гибкие и легко сдвигаются.

Что касается "красных линий", то у Путина либо красный фломастер закончился, либо он белого цвета. И его "красные линии", похоже, белого цвета.

Курская операция разнесла вдребезги самый главный миф – миф о том, что Россия является империей. Ведь империя, которая не способна защищать свои границы и готова терять территории, пусть даже временно, – это не империя.

Курская операция имеет не столько военное, сколько огромное политическое значение. Военных задач там минимум – разгром армии врага на его территории и удержание этой территории под контролем. А вот политические последствия этой операции будут далеко идущими. И эти последствия будут отражаться на мировой тенденции дальнейших вооружённых конфликтов и дальнейшего решения проблемных вопросов.

Допустим, Китай может теперь сказать: "Да нафиг нам связываться с США и Тайванем, если свою тысячу квадратных километров мы можем взять в России. И нам ничего за это не будет". Тем более, армии у России на Дальнем Востоке нет – все армии с Дальнего Востока и морская пехота Тихоокеанского флота сегодня воюют в Украине. А ведь Китай уже на контурных картах и в учебниках истории перенёс свою границу на границы по состоянию 1860 года, когда Российская империя отхапала у него Северный Китай. И в учебниках пишется, что всё это – исторические китайские земли.

Курская операция ВСУ будет иметь серьёзные политические последствия, которые будут отражаться на мировой тенденции дальнейших вооружённых конфликтов, считает Жданов / УНИАН

Так что Китай такой вариант вполне бы устроил. А вот Индию – точно нет. Потому что у Индии два проблемных штата: один разорван Китаем – 50 лет назад Поднебесная аннексировала часть индийской территории, а также с Пакистаном у Индии постоянные боевые действия. Потому согласиться на мир в обмен на территории Индия никак не может. Поэтому-то Моди и приезжал в Киев, скорее всего, спрашивал, согласна ли Украина на мир в обмен на территории.

От того, как закончится война России и Украины, очень многое зависит: её исход определит новую модель следующего миропорядка, и дальше так будут завершаться конфликты – это будет шаблон.

Вот что такое наша Курская операция: фактически сегодня нашими руками пишется новый мировой порядок.

Наверное, ещё нужно подождать и увидеть, как будет развиваться и чем завершится Курская операция.

А это уже неважно.

Если говорить о развитии Курской операции, то очень важно, чтобы наш Генштаб не переиграл сам себя, потому что нужно чётко отслеживать возможности расширения подконтрольной нам там территории и зоны боевых действий. Постоянно нужно смотреть и отвечать себе на вопрос о том, можем ли мы удержать эту территорию. Нужно быть готовыми в любой момент остановиться и рыть окопы, причём рыть очень быстро.

Уже сейчас мы создаём систему опорных пунктов, или узлов обороны, но в глубине контролируемой территории. Я же говорю о переднем крае, который постоянно движется, и там никаких окопов никто не роет. Мы ведём маневренную войну и манёвренными действиями, в основном рейдового характера, продвигаемся вперёд на Курщине.

Почему враг не может нас остановить? Потому что россияне пытаются привязаться к окопам и опорникам, а мы их обходим. Мы не бьём в лоб, а обходим, берём в окружение и вынуждаем сдаться или выдавливаем их из этих опорников.

Сколько бы Путин ни упирался, но социальная и политическая обстановка внутри России заставит его снимать войска с основного фронта и формировать фронт в Курской области. Когда он будет это делать, нам нужно будет очень быстро окопаться.

Обстановка внутри России заставит Путина снимать войска с украинского фронта и формировать фронт в Курской области – Жданов / Скриншот YouTube

Наши военные говорят, что сейчас Россия снимает войска со всех направлений, кроме Покровского. Но не стоит забывать, что это её первые попытки снять войска, то есть она их забирает не с фронта, не из первого эшелона, а из второго эшелона – войска, которые вывели на доукомплектование и переформирование. Тех, кого мы потрепали на передке, отвели от переднего края, и вот именно их стараются сейчас отправить в Курскую область. Кремль будет вынужден дать добро российскому генштабу на то, чтобы снимались войска с фронта, потому что не хватает сил, и Россия пытается заткнуть дыры срочниками, а это вызывает социальное возмущение.

Почему Путин так болезненно относится к теме срочников?

Вспомните первые месяцы войны, когда Путин отдельным указом приказал всех срочников вывести из Украины и отправить в пункты постоянной дислокации. А всё потому что возмущение родителей, особенно солдатских матерей, вынуждало Путина даже во времена Чеченских войн отправлять срочников домой. Иначе – социальный взрыв.

Сейчас российские срочники попадают в плен и гибнут, потому что они не подготовлены. И в России начинается волна возмущения. Так, например, уже появились петиции на сайте президента РФ и Госдумы РФ. Пока что нет открытых уличных протестов, но в российском социуме идёт горячая дискуссия, призывы остановиться и отправить срочников домой.

Поэтому рано или поздно Кремль снимет войска с фронта. Сейчас Россия начинает снимать войска с тыла, что не влияет на ситуацию на фронте. Но это не будет влиять на ситуацию на фронте очень короткий промежуток времени, буквально несколько недель. При таких огромных потерях, которые несут российские войска, к середине-концу сентября Россия начнёт испытывать дефицит личного состава на наших фронтах.

Выход будет один – объявить мобилизацию, и генералы этого требуют. А Путин боится, потому что прошлая мобилизация 300 тысяч человек привела к рекордному падению его рейтинга.

А мобилизация в России решила бы вопрос с Курской областью?

Да. Но не сейчас, уже поезд ушёл. Продержаться на дефиците личного состава три-четыре месяца невозможно. Новая волна мобилизации в РФ по качеству будет на порядок ниже, чем предыдущая. В ту волну мобилизации рекорд составил три недели – уже через три недели с момента объявления мобилизации мы увидели на фронте первых мобилизованных. Но то был резерв первой очереди, таких можно было без подготовки бросать в бой. А сейчас пойдёт резерв второй очереди, а это те, кого надо готовить, те, кто нормативы выполняют на слабую троечку.

Вообще, Курская операция вскрыла Россию, как гнойник. Она показала, что местное население не пошло в ополчение, не взяло в руки оружие, чтобы защищать даже собственный дом.

Сейчас, например, в Курчатове, городе атомщиков, пустые улицы, людей нет, 200 человек осталось, полиция сбежала, администрация тоже. Всё, город пустой. Частные фирмы роют окопы вокруг Курской АЭС и создают линию обороны, но они просто зарабатывают "бабки". В Курской области нет того, что было у нас в 2022 году, когда образовалась Территориальная оборона. Вспомните Тероборону северо-восточных областей – о ней легенды слагались, когда эти люди громили российские войска!

Путин не может сказать: "Вставай, страна огромная!". Потому что в ответ ему страна скажет: "Да пошел ты! Ты "СВО" начал, вот ты и заканчивай. Мы хотим мира".

Посмотрите на то, как россияне реагируют: летят украинские дроны – они спрашивают "где наша ПВО"; наступают украинские войска в Курской области – они спрашивают "где наша армия". Там всё по-другому. Это особенности диктатуры. С одной стороны, Путин всех может поставить под ружьё, а с другой – может повториться 1917 год, когда армии надоест воевать.

А если на фоне столь важной Курской операции США всё же дадут Украине разрешение применять своё дальнобойное оружие по территории России, что для нас это будет значить, как повлияет на ход войны?

Здесь комплекс двух моментов: один – снятие ограничений, и это политическое решение, второй – наличие ракет. Американцы-то могут дать разрешение стрелять, вот только стрелять будет нечем.

Если рассматривать идеальный вариант, что США снимают ограничения и дают нам 500-600 ракет, то это кардинально изменит войну. Тогда инициатива сразу перейдёт на нашу сторону, и мы семимильными шагами начнём двигаться в сторону финализации этой войны.

Украина просит разрешения США бить ракетами ATACMS вглубь России / Инфографика Главреда

А если Украина будет обходиться без тех же ATACMS и наносить удары по территории России только своими беспилотниками, насколько затянется процесс?

Это будет 1:10. В ракете 300-500 кг тротила, а в беспилотнике – 30-50 кг. Если с ракетами мы могли бы за три-четыре месяца кардинально изменить положение фронта и ситуацию вообще, то с беспилотниками процесс растянется на три-четыре года.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – полковник запаса ВСУ, блогер, журналист, украинский военный аналитик. В 2022 году открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 964 тысячи подписчиков, пишет Википедия.

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