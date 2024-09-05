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Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым

Андрей Ганжа
5 сентября 2024, 09:00
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Зимой-весной 2025 года агрессор Россия будет планировать контрнаступление в Курской области, все зависит от ситуации с Покровском, считает Михаил Жирохов.
Жирохов, Днепр, войска РФ
Если россияне оккупируют Покровск, они смогут развернуть наступление в направлении Днепропетровской области, или двух городов - Жирохов / Колаж: Главред, фото: соцсети, Минобороны РФ, Wikimapia

Ситуация на Покровском направлении стала эпицентром боевых действий на фронте. Российские оккупанты пытаются добиться там максимального продвижения и активно бросают пехоту на штурмы. Враг систематическими атаками стремится истощить украинские войска и прорвать оборону. Военно-политическое командование работает над тем, чтобы стабилизировать ситуацию.

В интервью Главреду военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов поделился своим видением ситуации на Покровском направлении, оценил вероятность угрозы Днепропетровской области, рассказал, когда начнется битва за Покровск, объяснил, как ВСУ могут остановить продвижение россиян в направлении города и сделал прогноз о сроках контрнаступления противника в Курской области.

Британское издание The Times опубликовало материал, в котором говорится о том, что Россия может захватить всю Донецкую область и весной следующего года будет угрожать уже Днепропетровщине. Как вы думаете, насколько вероятен этот сценарий? Какие у россиян могут быть планы?

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Я думаю, что в условиях текущей ситуации на фронте любые прогнозы - крайне неблагодарное дело. Все прогнозы являются ориентировочными и условными. Потому что пока даже не понятно, чем завершится осенняя российская наступательная кампания. Летняя кампания уже закончилась, но осенью будет следующий раунд. Прежде всего ожидается битва за Покровск, и по результатам этого противостояния станет понятно, пойдут ли россияне дальше.

Для проведения активных боевых действий осталось еще где-то два месяца. Ориентировочно это период с сентября-октября и до начала ноября. В дальнейшем возникнут проблемы с коммуникациями, уйдет "зеленка" и интенсивность боев снизится. Поэтому именно от событий, которые будут в течение этих двух месяцев, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на фронте.

Сейчас россияне сконцентрировали максимальные усилия для того, чтобы выйти к Покровску или даже взять город под контроль. Они продвигаются в направлении Селидово, в районе окрестных населенных пунктов уже идут бои, однако у Сырского есть резервы, которые командование еще может использовать. И здесь возможны два варианта развития событий: Украина задействует резервы и перейдет в глухую оборону, в результате чего россиянам до конца года не удастся взять Покровск, или противник все-таки захватит Покровск. Если станет возможным второй вариант, россияне в зимний период будут собирать резервы, чтобы впоследствии развернуть наступательные действия в направлении Краматорска и Славянска или Днепропетровска.

Как конкретно будет действовать противник - неизвестно. Предметно об этом можно будет говорить, вероятно, в декабре-начале января, когда станет понятна расстановка сил на Покровском направлении.

Покровск Инфографика
Коротко о Покровске, на который нацелились российские оккупанты / Инфографика: Главред

Осенью все-таки следует ожидать второго этапа наступления россиян?

Да, они уже сейчас готовятся к этому этапу: максимально подтягивают резервы и получают боевую технику. Здесь как в плановой экономике - все ориентировано на полугодие. Сейчас заводы уже сдают плановые партии техники, которые ранее были профинансированы. Если посмотреть на то, что пишут российские источники, можно узнать, что армии уже передали боевые машины пехоты БМП-3, другую бронетехнику, а также партию боевых самолетов Су-34.

Какова сейчас стратегическая цель наступления россиян на Донбассе?

Сейчас их цель - выйти на административные границы Донецкой области. Очевидно россияне имеют и другие планы, но об этом не говорят.

Мы видим, что на Покровском направлении сложилась самая сложная ситуация. Как вы считаете, есть ли у Сил обороны Украины возможности для того, чтобы остановить стремительное продвижение противника?

Такие возможности есть. Здесь все зависит от того, запланировал ли Генеральный штаб определенный контрнаступательный маневр. Россияне наступают на Покровском направлении, в районе Селидово, втягиваются в бои и делают очень уязвимыми свои фланги. Как по мне, они мало внимания уделяют флангам.

В военной науке, если говорить о тактике, есть такой маневр, который предполагает обрезание флангов и удар в основание наступательной группировки. И если Сырский запланировал такой удар, планы россиян могут быть разрушены вдребезги. Это очень рискованная операция, но мы уже видели, что Сырский способен на риск.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что цель Курской операции - заставить россиян перебросить свои силы именно с Покровского и Кураховского направлений в Курскую область. Следует ли ожидать переброски противником резервов с Покровского направления на Курщину?

Об этом можно будет говорить только тогда, когда станет понятно, какой будет ситуация в ближайшие два месяца. Если россияне упрутся в фортификационную линию под Покровском и не смогут там продвигаться, то попадут в позиционный тупик. И тогда они не будут биться лбом в эту линию, а перебросят силы на Курщину. В этой ситуации нельзя недооценивать россиян, азы военной тактики и стратегии они понимают.

Как в целом операция в Курской области скажется на ситуации в войне? В статье The Times прогнозируют, что в этом году прорывов на фронте не будет, и как Россия, так и Украина, делают ставку на наземную войну в 2025 году.

По моему мнению, россияне пока не будут проводить контрнаступательную операцию на Курщине. Они намерены оставить эти планы на зимний или зимне-весенний период, когда смогут собрать нужные силы.

После того, когда будет понятно, какими будут итоги битвы за Покровск, россияне получат возможность для переброски своих войск и применения большего количества резервов. Тогда они уже будут решать вопрос о проведении контрнаступления на Курщине.

Курская
Россияне в этом году не смогут перейти в контрнаступление в Курской области, считает Михаил Жирохов / DeepState

Может ли расшириться операция Сил обороны Украины в Курской области?

Трудно сказать. Мы не знаем планов командования и можем говорить только об определенных промежуточных результатах. На Курщине происходят свои события и теоретически нельзя исключать того, что наши войска пойдут, например, на Льгов, Курчатов или продвинутся на другом участке курского фронта. В условиях информационной тишины трудно анализировать эту ситуацию.

Беларусь после начала операции ВСУ на Курщине начала стягивать войска ближе к границам с Украиной. Лукашенко постоянно делает определенные заявления. Как вы думаете, может ли Россия прибегнуть к провокациям на севере, чтобы напрямую таки втянуть Беларусь в войну с Украиной?

Лукашенко этого не допустит. Он прекрасно понимает, что у белорусской армии нет достаточного уровня подготовки и в случае боевых действий войска не удержат линию границы. Поэтому Лукашенко делает все, чтобы Беларусь не втянули в войну.

Его заявления - лишь игра на внутреннюю публику. Пытается показать, что он не Путин, а может защитить белорусов. Риторика продиктована очередными выборами Лукашенко в Беларуси, которые должны состояться в феврале следующего года. Лукашенко заинтересован в том, чтобы не было повторения событий 2020 года.

Александр Лукашенко
Лукашенко не хочет, чтобы в Беларуси повторились события 2020 года - Жирохов / Скриншот Пул Первого

Безусловно, провокации со стороны России на севере не исключены. Но если так произойдет, россиянам придется брать на себя еще одну линию фронта. Потому что потешная белорусская армия очень быстро посыплется, а Путину, которому нужны войска для Курщины, Донбасса и других направлений, придется искать силы, чтобы держать новый фронт.

Таким образом, сейчас Путин не потянет открытие нового фронта на севере и России на текущем этапе войны это не выгодно?

Пока не выгодно. Определенные провокации возможны, но они могут быть лишь локальными явлениями, которые не приведут к масштабным военным операциям.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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