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В Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений

Алексей Тесля
7 сентября 2024, 03:01
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Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.
В Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений
/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Снижение темпов продвижения ВСУ в Курской области связано с тем, что украинские силы достигли "оперативной глубины" своего наступления и должны взять паузу, чтобы подтянуть логистику, заявил глава программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, подполковник запаса Алексей Мельник.

"Украинские силы сейчас достигли оперативной глубины, на которые планируют подобные наступления... Во время оперативной паузы оценивается, останавливаться ли на этом рубеже или развивать наступление дальше после подтягивания логистики и резервов", - отметил он в комментарии ВВС Украина.

Эксперт пояснил, что такая пауза необходима стороне, не имеющей мощных подготовленных резервов, способных сразу продолжить движение на десятки километров. В таких условиях командование должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, и закрыть фланги от контрударов противника.

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Аналитик уверен, что на 6 сентября операция в Курской области уже "доказала свою абсолютную целесообразность" и существовавшие риски полностью оправдались. В частности, это дало возможность ВСУ пополнить запасы техники и боеприпасов за счет трофеев, увеличить "обменный фонд" и поднять моральный дух гражданских и военных.

В то же время, эта операция не заставила Путина затормозить наступление в Донецкой области и не обезопасила от российских воздушных ударов приграничья Сумщины. Однако об окончательном успехе или провале Курской операции можно будет говорить, когда она дойдет до своего логического финала, отмечает Мельник.

В свою очередь соучредитель аналитического центра DeepState Роман Погорелый добавил, что продвижение ВСУ в Курщине происходит сразу на нескольких направлениях, но не "подсвечивается" в СМИ по определенным соображениям.

"Имеет ли возможность украинское наступление двигаться дальше? Конечно, и оно сейчас двигается дальше, пытается реализовывать поставленные задачи", – подчеркнул он в комментарии ВВС Украина.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский раскрыл цель Курской операции. Курская операция может повлиять на ситуацию на фронте, подчеркнул глава государства.

Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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Алексей Мельник война России и Украины Операция в Курской области
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