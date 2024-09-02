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Зеленский раскрыл цель Курской операции и назвал самую "горячую" точку на фронте

Алексей Тесля
2 сентября 2024, 18:22обновлено 2 сентября, 19:01
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Курская операция может повлиять на ситуацию на фронте, подчеркнул глава государства.
Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал Курскую операцию / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот

Благодаря Курской операции Украина успешно пополняет обменный фонд и на сегодня уже взято в плен более 600 оккупантов, что дает возможность обмена украинских военных, которые находятся в российском плену, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается Курской операции обменов, а обмены на фонд пополняются и обмены пошли. И не просто так. У нас есть обмены из-за того, что у нас есть кого обменивать на наших ребят, которые находятся в плену. Мы захватили более 600 человек, и есть кем менять наших", - подчеркнул он на брифинге в Запорожье.

Президент считает, что Курская операция может повлиять на ситуацию на Покровском и Торецком направлении, где "возможно уменьшение заострения из-за уменьшения количества российских войск".

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Однако ситуация на этих направлениях остается напряженной, поскольку главной целью противника остается Донбасс, а дальше тотальная оккупация Донецкой и Луганской областей.

"В любом случае двое суток мы разговариваем с главкомом о Покровском направлении. Как бы ни было сложно, эти двое суток продвижения (россиян – ред.) нет. Это то, что мне доложил главком", - добавил Зеленский.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина уже частично достигла трех целей в Курской области. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Пока в Пентагоне не имеют представлениях о дальнейших действиях украинцев на Курщине.

Напомним, Украина Курской операцией способна изменить ход войны. Об этом идет речь в сообщении CNN. Армия доказала, что заслуживает более быстрой военной поддержки от Запада.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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