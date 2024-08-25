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ВСУ мощно продвинулись в Курской области: Зеленский рассказал важные детали

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2024, 23:32
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Украинские защитники смогли взять под свой контроль новые населенные пункты.
ВСУ мощно продвинулись в Курской области: Зеленский рассказал важные детали
ВСУ продвинулись в Курской области / Коллаж: Главред, фото: DeepState, ОП, 4 отдельная танковая бригада

Украинские военные продолжают продвигаться в Курской области. Они смогли захватить еще несколько населенных пунктов. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Зафиксировано продвижение бойцов ВСУ в Курской области от одного до трех километров. Защитникам удалось взять под свой контроль еще два населенных пункта.

"Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда. Спасибо! Также обсудили отдельно нашу Донетчину - наши защитные действия. Больше всего внимания - Новогродовка, Водяное. Больше всего штурмов. Благодарен всем нашим подразделениям за стойкость", - сказал Зеленский.

видео дня

Наступление ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 августа, оценивая успехи защитников на территории страны-агрессора, подчеркнул, что ВСУ разрушили еще один миф о России операцией в Курской области - так называемые красные линии Москвы. Однако этого наступления не было бы, если бы Запад был смелее относительно разрешений бить вглубь России.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко отметил, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский оценил угрозу реального применения Россией "ядерки" в ответ на "Курск". Он уверен, что РФ будет угрожать Украине "ядерной палкой", но до самого удара дело не дойдёт.

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