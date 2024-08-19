Эксперт оценил угрозу реального применения Россией "ядерки" в ответ на "Курск"

Запад надеется усадить Путина за стол переговоров формата до 2023 года, считает Сунгуровский.

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Продолжаются бои в Курской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: відео

Кремль вряд ли пойдет на реальное применение ядерного оружия против Украины, но интенсификацию "ядерных" угроз следует ждать, отметил в интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Применение – вряд ли, но угрозы точно будут. Эти две вещи не очень связаны между собой", - согласился эксперт.

По мнению Сунгуровского, на Западе все чаще звучат мнения, что войну с РФ необходимо заканчивать в Украине - чтобы агрессор не был способен к последующей агрессии.

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Эксперт также добавил, что Россию, скорее всего, пытаются ослабить до той степени, чтобы суметь усадить Путина за стол переговоров по формату до 2023 года.

Например, Запад может возвратить Россию к перезаключению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который блокирует любое создание наступательной группировки.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Бои в Курской области - последние новости

По состоянию на 19 августа украинские военные продолжают свое наступление на Курскую область. Как заявлял Зеленский, защитникам уже удалось взять под свой контроль 92 населенных пункта.

В частности, военные ВСУ еще больше расширили плацдарм, теперь ВСУ за 5 км от реки Сейм. Теперь ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовка. До реки Сейм украинцам осталось 5 км. Чуть севернее продолжаются бои за райцентр Коренево.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 августа, оценивая успехи защитников на территории страны-агрессора, подчеркнул, что ВСУ разрушили еще один миф о России операцией в Курской области - так называемые красные линии Москвы. Однако этого наступления не было бы, если бы Запад был смелее относительно разрешений бить вглубь России.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

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