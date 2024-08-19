Операции под Курском не было бы, если бы Запад сделал для Украины одну вещь: заявление Зеленского

Президент оценил продвижение ВСУ в Курской области и назвал важную причину, почему не рассказывал Западу о подготовке к операции.

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Курской операции могло и не быть, если бы не одно "но" - Зеленский / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 августа, оценивая успехи защитников на территории страны-агрессора, подчеркнул, что ВСУ разрушили еще один миф о России операцией в Курской области - так называемые красные линии Москвы. Однако этого наступления не было бы, если бы Запад был смелее в отношении разрешений бить вглубь России.

Зеленский назвал эти линии "наивными иллюзиями относительно России", которые "существенно мешали защите Украины". В то же время операцию в Курской области он оценил как "превентивную активную защиту".

Здесь же Зеленский объяснил, почему Киев не рассказывал партнерам о подготовке к наступлению на Россию.

видео дня

"Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, сказали бы, что это нереально, что это пересечение "красных линий". Именно поэтому, собственно, никто не слышал о такой нашей подготовке", - сказал он.

Президент высмеял реакцию Путина по этому поводу.

"Наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь территорию от таких защитных действий - очень красноречивы... Вся наивная иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которая царила в оценках войны нашими партнерами, рассыпалась на днях где-то под Суджей. И когда наши защитники жизни действуют именно так, и когда операция действительно надежно подготовлена, Путину не остается ничего", - высказался Зеленский.

Однако если бы партнеры сняли Украине все ограничения по дальнобойности, Киев не нуждался бы в "активной обороне" на территории России.

"Если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в приграничье и уничтожения российского потенциала агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - главное

По состоянию на 19 августа украинские военные продолжают свое наступление на Курскую область. Как заявлял Зеленский, защитникам уже удалось взять под свой контроль 92 населенных пункта.

В частности, военные ВСУ еще больше расширили плацдарм, теперь ВСУ в 5 км от реки Сейм. Теперь ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовка. До реки Сейм украинцам осталось 5 км. Чуть севернее продолжаются бои за райцентр Коренево.

Известно, что по состоянию на 18 августа Россия перебросила с линии фронта в Украине в Курскую область группировку от 5 тысяч российских военных. Вероятно, во время следующих этапов боевых действий на территории России российской армии нужно будет увеличивать живую силу и материальные средства в этом районе.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

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