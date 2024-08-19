"Мальчики мои родненькие": россияне обнимают и расцеловуют бойцов ВСУ под Курском

Украинские военные во время наступления на Курскую область встречают в российских населенных пунктах много брошенных людей. В Сети разлетаются видео, как россияне очень рады видеть украинских военных, обнимают их и даже говорят на украинском языке.
Так появилось видео о том, как наши защитники решили даже помочь россиянам, которых бросили их же власти. Женщина так обрадовалась продуктам и хорошему отношению со стороны бойцов ВСУ, что заговорила на украинском языке и даже захотела их обнять.
"Мальчики мои родненькие, дай Бог вам здоровья! Пусть вас Боженька хранит. Идите, я вас обниму. Мои славные", - говорила женщина.видео дня
Смотрите видео о том, как россияне из Курской области рады видеть украинских военных:
Бои в Курской области - последние новости
Украинские военные достигают поставленных целей в Курской области. По состоянию на утро, отметил президент Владимир Зеленский, бойцы ВСУ пополнили обменный фонд российскими военными.
По данным аналитиков, ВСУ удалось немного продвинуться на юго-восток от Суджи - в частности, военные захватили Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке Курской области.
Известно, что по состоянию на 18 августа Россия перебросила с линии фронта в Украине в Курскую область группировку от 5 тысяч российских военных. Вероятно, во время следующих этапов боевых действий на территории России российской армии нужно будет увеличивать живую силу и материальные средства в этом районе.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
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