"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

По состоянию на сегодняшнее утро есть очередное пополнение обменного фонда для нашего государства.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/osirskiy, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские военные делают все необходимое для защиты Торецка.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о ситуации на фронте после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Сегодняшний доклад Главкома Сырского. Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте", - отметил глава Украинского государства. видео дня

Также Зеленский добавил, что украинские военные достигают поставленных целей в Курской области. По состоянию на утро украинские воины пополнили обменный фонд российскими военными.

"Главком доложил и относительно новых деталей операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Обсудили с Главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Спасибо всем, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет", - добавил Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские воины делают все необходимое для защиты Торецка и ведут тяжелые бои на Покровском направлении.

"На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Силы обороны также делают все необходимое для защиты Торецка. Достигаем новых результатов на Курщине, имеем пополнение обменного фонда. Армия работает. Слава Украине", - отметил Сырский.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ситуация на Покровском направлении ухудшается. Генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко сказал, как ВСУ могут изменить стратегию. Сейчас россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск, говорит военный эксперт.

Также ранее сообщалось, что операция на Курщине отразиться на всей линии фронта. Операция, которая связана с Курским направлением, должна определенным образом уменьшить продвижение врага на фронте, отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский сказал, что мешает Украине выиграть войну. Среди западных партнеров могут измениться настроения в результате операции украинских военных на Курщине, но общая стратегия поддержки Украины не изменится.

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