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Действительно ли заповедник "Аскания-Нова" уничтожен: окончательный ответ дирекции

Мария Николишин
19 августа 2024, 13:36
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На сегодня вывезено в РФ и на временно оккупированную территорию Крыма 20 животных, сказал Шаповал.
Действительно ли заповедник 'Аскания-Нова' уничтожен: окончательный ответ дирекции
Действительно ли заповедник "Аскания-Нова" уничтожен / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Директор "Аскании-Новой" Виктор Шаповал опроверг информацию о полном уничтожении заповедника оккупантами.

В комментарии "Суспільному" он подчеркнул, что факты вывоза животных действительно имеют место, но об уничтожении заповедника сегодня речь не идет.

"Это процесс, который происходит, но не свершившийся факт. На сегодня вывезено в РФ и на временно оккупированную территорию Крыма 20 животных. Часть животных погибли из-за недосмотра, отсутствия квалифицированного научного сопровождения и ветеринарного обслуживания. Значительная часть заповедной степи - более 2000 га, выгорела в результате пожаров различной природы", - рассказал директор заповедника.

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Шаповал добавил, что факты значительных убытков, причиненных вооруженной агрессией России и оккупацией, имеют место. Факта уничтожения заповедника - нет.

Что известно о заповеднике "Аскания-Нова"?

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Фальц-Фейна - научно-исследовательское учреждение в системе Национальной академии аграрных наук Украины, государственный заповедник, основанный в 1898 году Фридрихом Фальц-Фейном. Аскания-Нова является уникальным не только для Украины, но и для всего мира. Это самый большой степной заповедник Европы, который ежегодно посещало около 140 тысяч туристов.

Уже в 9 утра 24 февраля 2022 года автодорога в пгт Чаплинки оказалась под контролем российских захватчиков. С тех пор заповедник находится под временной российской оккупацией, из-за чего оказался в трудном положении. По информации Виктора Шаповала, директора заповедника, российские оккупанты вывозили из Аскании-Новы редких животных. Несмотря на сообщения в медиа летом 2023 года о том, что животные окажутся в Крыму, их конечным точным назначением оказался Ростов. Там животные, находящиеся под угрозой исчезновения, оказались в ноябре-декабре 2023-го года. Их дальнейшая судьба неизвестна, сообщает Википедия.

Ситуация в заповеднике "Аскания-Нова" - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что заповедника "Аскания-Нова" уже фактически нет.

По его словам, российские оккупанты охотились за животными заповедника, который находится в Херсонской области.

"Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. Ограбили они его капитально", - говорил Прокудин.

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